الفيلم التونسي "صوت هند رجب" يختتم فعاليات القاهرة السينمائي 2025

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اختيار الفيلم التونسي "صوت هند رجب" ليكون فيلم الختام للدورة الخامسة والأربعين، المقرّر انعقادها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل.

ومن المقرّر عرض الفيلم في اليوم الأخير من المهرجان قبيل حفل الختام الرسمي الذي يشهد إعلان الفائزين بجوائز مسابقات وبرامج المهرجان المتنوعة.

وقد أثار هذا الإعلان تفاعلًا واسعًا في الأوساط السينمائية المصرية، لا سيما أن الفيلم يُمثّل تونس رسميًا ضمن القائمة الأولية لجوائز الأوسكار لعام 2025، ويعالج قضية إنسانية مؤثرة تتعلق بالطفلة الفلسطينية هند رجب، التي أثارت كلماتها الأخيرة قبيل مقتلها جراء الاعتداء الإسرائيلي موجة من الغضب والتعاطف العالمي.

ويأتي اختيار الفيلم في سياق حرص مهرجان القاهرة السينمائي على دعم القضية الفلسطينية فنيًا وثقافيًا، إذ سبق أن ألغى دورته لعام 2023 تضامنًا مع غزة، في أعقاب تصاعد العدوان منذ 7 أكتوبر، وفي العام التالي، حرصت إدارة المهرجان على إحياء الدورة المؤجلة بروح تضامنية، تمثلت في فعاليات وبرامج تسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الفيلم من إخراج المخرجة التونسية البارزة كوثر بن هنية، التي تُعدّ من أبرز الأسماء العربية في السينما العالمية، وقد سبق لها المشاركة في مهرجان القاهرة بأعمال مثل "بنات ألفة" و"يا حماة الأرض"، ما يزيد من ترقب الجمهور للفيلم، وفق مصادر إعلامية مصرية.

ثم إن حصوله أخيرًا على "السعفة الفضية" من مهرجان فينيسيا السينمائي، فقد نال تصفيقًا حارًا استمر لعدّة دقائق، بحضور نخبة من صناع السينما ونجوم هوليوود وأوروبا، منحه شهرة وانتشار واسعاً حول العالم.