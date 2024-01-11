مشاهد صادمة توثق وفاة أطفال بسبب تراكم النفايات في العراق (فيديو إرم)

وثّقت عدسة "إرم نيوز"، شهادات ومشاهد صادمة حول وفاة 4 أطفال في محافظة الديوانية العراقية؛ إثر نشوب حريق بمستشفى النسائية والأطفال في المدينة.

وأكد معنيون بالحادثة، التقتهم "إرم نيوز"، أن سوء البنية التحتية في المستشفى كان سبباً في اندلاع الحريق.

والإثنين الماضي، شبَّ حريق خارج المستشفى قبل تطوره وانتشاره في أكوام النفايات وبقايا مواد البناء المرمية إلى جانب المبنى، ما أسفر عن وفاة 4 أطفال بعد اختناقهم، وإصابة آخرين.

بدورها، شكّلت الحكومة العراقية، لجنة لمتابعة ما حدث في المستشفى.