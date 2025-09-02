ابتكار صيني يحوّل حرارة الجسد إلى طاقة لشحن الأجهزة

أعلن فريق من العلماء الصينيين عن ابتكار مادة مرنة قادرة على تحويل حرارة الجسم إلى كهرباء، في خطوة جديدة تقترب بالصناعة نحو المستقبل، ما يفتح المجال أمام جيل من الملابس "الذكية" التي تشحن الأجهزة المحمولة ذاتياً من دون الحاجة إلى بطاريات تقليدية.

صحيفة South China Morning Post، التي نشرت الخبر، أشارت إلى أن التقنية قد تغيّر الطريقة التي نتعامل بها مع الطاقة في حياتنا اليومية.

ويكمن سر هذا الإنجاز في البنية الهجينة للنسيج الجديد، إذ جرى دمج بوليمرات من أشباه الموصلات مع مطاط مرن، ما منح المادة قدرة على التمدد بنسبة تتجاوز 850% من طولها الأصلي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على موصلية كهربائية عالية وخصائص كهروحرارية تضاهي المواد غير العضوية المستخدمة عادة في هذا المجال.

وأوضح لي تينغ، أستاذ علم المواد في جامعة بكين ورئيس فريق البحث، قائلاً: "نحن أول من قدّم للعالم مفهوم المطاط الكهروحراري". مؤكداً أن هذه القفزة العلمية تمهّد لتطبيقات واسعة، بدءاً من صناعة الأزياء وصولاً إلى الأجهزة الطبية.

ويخطط الباحثون لتطوير ملابس تحتوي على هذا النسيج بحيث يمكنها شحن الهواتف المحمولة الموضوعة في الجيب، إلى جانب المساعدة في تنظيم حرارة الجسم.

كما تشمل التطبيقات المحتملة أجهزة الاستشعار الطبية القابلة للارتداء التي تعمل من دون الحاجة إلى بطاريات خارجية، الأمر الذي قد يحدث ثورة في متابعة المؤشرات الحيوية للمرضى على مدار الساعة.

ويرى الخبراء أن هذا الابتكار لا يقتصر على حل مشكلة الشحن المتكرر فحسب، بل يفتح الباب أمام حلول صديقة للبيئة في عالم التقنية القابلة للارتداء.