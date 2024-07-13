لقيت عروس سعودية مصرعها برفقة والديها وشقيقها، يوم السبت، في منطقة الجوف، شمال غربي السعودية، إثر حادث سير مروع.

وكانت الشابة همس الشراري، التي كان من المقرر أن تزف إلى عريسها الأحد، في سيارة برفقة والدها بسام ووالدتها أماني وشقيقها بتال، عندما تعرضوا لحادث سير أودى بحياتهم جميعا قبيل يوم واحد من موعد الزفاف.

وجرى في محافظة طبرجل في منطقة الجوف، ظهر السبت، تشييع جثامين العائلة، وسط صدمة كبيرة عمت السعودية بعد أن انتشرت بطاقة دعوة زفاف همس في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوة تاريخ يوم غدٍ الأحد، ومكان الصالة التي كان من المقرر أن تشهد حفل زفاف همس، قبل أن تنتهي قصتها الحزينة مع عائلتها بهذا الحادث المأساوي.

ودون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، سيلاً من عبارات الدعاء والتعزية للعائلة الراحلة التي توفيت كاملة، وفي توقيت صادم تسبب بموجة حزن كبيرة.