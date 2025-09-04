لص يرفع دعوى ضد متجر أفشل محاولته لسرقة سيارة

في واقعة تبدو أقرب إلى مشهد سينمائي غريب، رفع رجل كندي دعوى قضائية ضد متجر وموظفيه بعد أن منعه الموظفون من سرقة سيارة، مدعياً أنه تعرّض لاعتداء شديد أثناء الواقعة.

القصة تعود إلى 24 فبراير 2024، عندما دخل مايكل برينس، البالغ من العمر 36 عاماً، متجر "دينو للمواد الغذائية" في وينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا، وسرق سترة تحتوي على محفظة ومفتاح سيارة.

بعد نصف ساعة فقط، عاد محاولاً سرقة السيارة المرتبطة بالمفتاح، إلا أن إنذار السيارة حال دون نجاحه، إذ كانت مركونة بين سيارات أخرى.

وفق الدعوى المقدمة، في 12 أغسطس، إلى محكمة كينغز بينش في مانيتوبا، يزعم برينس أن موظفي المتجر والمالك راجان فارما استخدموا قوة مفرطة أثناء محاولتهم توقيفه، تضمنت سحبه من السيارة، واعتدوا عليه باللكم والركل، وحتى ضربه على الرأس بمطرقة ما تسبب في نزيف.

وبعد فراره من المكان، تتبع المهاجمون أثر الدم في الثلج إلى منزله، ما دفع شقيقه للاتصال بالطوارئ. نقل برينس إلى مركز العلوم الصحية حيث تلقى العلاج لمدة 24 ساعة، قبل أن تعتقله شرطة وينيبيغ وتحتجزه في مركز هيدينجلي الإصلاحي لما يقارب الشهر.

ويؤكد برينس أن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابات خطيرة، تشمل كسوراً في الجمجمة، وارتجاجاً في المخ، وتلفاً في الأعصاب، واضطرابات في الدماغ، إلى جانب اضطراب ما بعد الصدمة، وفقدان جزئي للسمع والبصر، وهو ما أثر على قدرته على العمل.

ولم يقدم المدعى عليهم حتى الآن أي مستندات دفاعية، ولم تصدر المحكمة أي قرارات بشأن القضية، تاركة تفاصيل الحادث معلقة في انتظار البت القانوني.