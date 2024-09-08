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اليمن.. حادث حافلة "مروع" يودي بحياة 16 شخصا (صور)

اليمن.. حادث حافلة "مروع" يودي بحياة 16 شخصا (صور)
تعبيرية المصدر: Getty Images
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2024، 3:38 م

أفادت مصادر محلية وسكان بأن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب شخصان، اليوم الأحد؛ جراء سقوط حافلة تقل مسافرين من طريق جبلي مرتفع في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وذكرت المصادر لرويترز أن حافلة الركاب سقطت من منحدر جبلي على الطريق الرابط بين عدن وتعز في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، مشيرة إلى أن من بين القتلى نساء وأطفالًا.

وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في مكابح الحافلة، مما أفقد السائق السيطرة عليها، وتسبب بسقوطها في وادٍ صخري.

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وأشارت المصادر إلى أن جثث الضحايا تطايرت من داخل الحافلة؛ بسبب قوة الحادث الذي وصف بالمروع.

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 ويمر طريق الصحي-كربة بين جبال شاهقة، ويشهد حوادث يومية؛ نظرا لعدم صيانته وخلوه من مصدات حماية، فضلا عن تحويل مسار شاحنات النقل الثقيل إليه، رغم عدم مناسبته لمثل هذا النوع من المركبات.

وقال مراقبون إن الحادث يسلّط الضوء مجددا على مآسي الممرات الجبلية الوعرة والخطيرة، التي يتخذها المسافرون بديلا اضطراريا وسط استمرار الصراع منذ عشر سنوات في البلاد.

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