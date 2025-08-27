سائحة تواجه السجن بسبب رقصة جمباز قرب العلم التركي (فيديو)

تواجه سائحة من البوسنة والهرسك احتمال السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في تركيا، بعد اتهامها بإهانة العلم الوطني خلال تصوير فيديو راقص نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ميرجيم، مدربة جمباز تنشر تحت اسم "blittem" على إنستغرام، ظهرت في المقطع وهي تؤدي حركات استعراضية حول سارية العلم التركي في قلعة أوشيسار السياحية بمنطقة كابادوكيا، بينما كان العلم مرفوعًا فوقها، وخلفها مشهد غروب الشمس.

الفيديو، الذي لاقى انتشارًا واسعًا، أثار موجة غضب واتهامات بعدم احترام الرموز الوطنية.

وردًا على الانتقادات، وصفت ميرجيم منتقديها بـ"ضيقي الأفق"، مؤكدة أن الحاضرين وقت التصوير أُعجبوا بعرضها.

لكن النيابة العامة في نوشهير فتحت تحقيقًا رسميًا، وقد تُواجه تهمًا جنائية قد تؤدي إلى السجن، وفقًا لموقع "ديلي جوت".

وفي تعليق رسمي، قال النائب التركي إمري جاليسكان: "ما حدث يُعد استهزاءً واضحًا بقيمنا الوطنية والروحية، ولن نغض الطرف عن هذا السلوك".

وأعلن مكتب محافظ نيفشهير عن تقديم شكوى جنائية بحق السائحة الأجنبية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقًا قضائيًا استنادًا إلى المادتين 300 و301 من قانون العقوبات التركي.

وأوضح متحدث باسم المكتب: "بدأ مكتب المدعي العام الرئيسي في نيفشهير تحقيقًا رسميًا ضد المواطنة الأجنبية على خلفية الانتهاك المزعوم لهاتين المادتين".

وأضاف المتحدث: "يتابع مكتب محافظنا هذه الحادثة الخطيرة بحساسية واهتمام بالغَين، نظرًا لاعتبارها إساءة مباشرة للقيم الوطنية والأخلاقية لشعبنا".

وتنص المادة 300 من القانون على أن أي إهانة أو إساءة للعلم التركي — مثل تمزيقه أو حرقه أو أي تصرف مماثل — قد تُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.