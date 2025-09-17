تشييع غير عادي لرجل يزن 310 كيلو غرام في تركيا (فيديو)

شهد تشييع رجل يزن 310 كيلو غرام، إجراءات غير عادية بمدينة آيدن في تركيا، حضرت فيها رافعة لنقل الأثاث من الطوابق المرتفعة.

وتوفي باريش يلدريم عن عمر 49 عاماً نتيجة نوبة قلبية مفاجئة داهمته في شقته بالمدينة، حيث يعيش في الطابق الثاني.

وحضر عمال لفك نافذة المنزل، قبل إخراج الجثمان الملفوف والموضوع على لوح، نحو رافعة نقل أثاث أنزلت الجثة نحو الأسفل.

وأظهر مقطع فيديو تلك اللحظات غير العادية، بينما تجمع سكان الحي لوداع جارهم الذي قلما يشاهدونه خارج المنزل.

وكان الرجل المعروف بكونه أحد أسمن الأشخاص في تركيا والعالم، قد خضع في تموز/يوليو الماضي لعملية تكميم معدة، على أمل التخلص من وزنه الزائد.

لكن يلدريم فارق الحياة قبل تحقيق حلمه، ليُنقل نحو المستشفى لتحديد سبب وفاته، قبل دفنه في مقبرة محلية بمساعدة عدد كبير من المشيعين.