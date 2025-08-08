في ذكرى ميلاده.. كيف اكتسب الراحل خالد تاجا مكانته في الدراما العربية؟

لا ينتظر الجمهور الكبير المحب للفنان السوري الراحل، خالد تاجا، يوم 8 آب/أغسطس من كل عام لاستذكار يوم ميلاده والاحتفاء بسيرة فنية فريدة ومؤثرة، إذ قلّما يغيب عن الذاكرة السورية والعربية.

فقد حفر تاجًا اسمه في ذاكرة جمهور سوري وعربي متنوّع الاهتمامات؛ فهو الفلسطيني الذي جسّد التهجير في "التغريبة الفلسطينية"، والفارس العربي الحكيم "ابن عباد" الذي يهابه "الزير سالم"، والجد الحنون والمثقف في "الفصول الأربعة"، وغيرها الكثير من الشخصيات.

وساهم انتشار الدراما السورية، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي في العالم العربي، في منح تاجا شهرة ومكانة لدى جمهور عربي من مختلف الدول.

أخبار ذات علاقة بعد 12 عاما من رحيله.. الفنان خالد تاجا يعود إلى الواجهة

فقد كان أحد نجوم مسلسل "أيام شامية" الذي حقق نجاحاً لافتاً، واعتُبر من أوائل أعمال البيئة الشامية التي ما لبثت أن صارت هوية درامية سورية واسعة الانتشار، وكان تاجا حاضراً فيها دائماً.

وجسّد تاجا أدوار الرجل الشامي؛ التاجر أو الحرفي ذي الهيبة والمكانة في حيّه، بأفضل أداء، كما في مسلسل "الدبور".

كما ساهم انتشار الفضائيات العربية في النصف الثاني من عقد التسعينيات في نشوء رابطة قوية بين الجمهور العربي وخالد تاجا، الذي امتلك "كاريزما" خاصة به جعلت منه أحد أبرز الممثلين العرب على الإطلاق.

فالنجم الذي قلّما لعب دور البطولة المطلقة، كان الأبرز دائماً بسبب أدائه اللافت وحضوره المكثف في المسلسلات الاجتماعية والتاريخية والكوميدية برفقة نجوم سوريين معروفين ومع مخرجين بارزين، بينهم الراحل حاتم علي.

إذ شكل حضور تاجا في مسلسلات حاتم علي، والتي تتابع أعماله على نطاق واسع في العالم العربي، علامة فارقة، من مسلسلات الحقبة الأندلسية التي بدأت بمسلسل "صقر قريش"، إلى مسلسل "الزير سالم" و"صلاح الدين الأيوبي" و"الفصول الأربعة" وأعمال لافتة أخرى.

غير أن مسلسل "التغريبة الفلسطينية" ظل نقطة الارتكاز الأكبر في مكانة تاجا العربية، التي اكتسبها من أدائه الأسطوري، كما يصفه الجمهور والنقاد على حد سواء، لجيل النكبة الأول الذي يذوق مرارة النزوح واللجوء والحرب.

فعلى الرغم من شهرة أعمال تاجا الأخرى، سيما شخصية "ابن عباد" في مسلسل "الزير سالم"، التي حققت شهرة عربية مستمرة حتى اليوم، فإن مكانة القضية الفلسطينية وحضورها الدائم في الأحداث انعكسا بشكل كبير على حضور مسلسل "التغريبة الفلسطينية" الدائم في الأذهان والتفاعل، سيما مشاهد تاجا المؤثرة.

وقبل ثلاثة أيام فقط، اختارت جمعية "بيت فلسطين للثقافة" مقطع فيديو يظهر فيه تاجا في مشهد مؤثر من "التغريبة الفلسطينية"، ونشرته على حسابها في فيس بوك حيث يتابعه عشرات الآلاف من المدونين.

وكتب المشرف على حساب الجمعية الثقافية: "لا يزال مشهد الراحل خالد تاجا، الذي جسّد فيه ألم التهجير ومرارة النكبة العام 1948، من أكثر المشاهد رسوخًا في ذاكرة المشاهد العربي، بما حمله من صدق الأداء وعمق المعاناة".

وفي أكثر من مئة مسلسل، ترك خالد تاجا بصمة لافتة في أعمال أنتجت في حقب مختلفة، وتحت مدارس إخراجية متنوعة، وكتب سيناريو بارزين، حتى عندما ظهر في دور من جملة واحدة فقط، بمسلسل "عصي الدمع"، حيث يسأل عن محامٍ اسم المكان الذي يتواجدان فيه، قبل أن يضحك عندما علم أنه "قصر العدل".

يُشار إلى أن خالد تاجا من مواليد العام 1939، وقد توفي العام 2012 بعد معاناة مع المرض، ودفن في مسقط رأسه بحي ركن الدين الدمشقي العريق، الذي يمتد نحو جبل قاسيون.