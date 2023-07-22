وفاة الموسيقار السوداني حافظ عبدالرحمن

ووُلد الراحل في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وظهر عشقه للعزف منذ السادسة من عمره.

وينقل زملاء دراسة رافقوا "حافظ" تسربه من قاعة المدرسة لممارسة هوايته المحببة في العزف والتي صقلها بدراسة الموسيقى في كلية الموسيقى والدراما، ثم عدة معاهد موسيقى في أوروبا.

وحصد الراحل حافظ عبدالرحمن جوائز كبيرة في منافسات اقليمية ودولية، ومزج بين الموسيقى السودانية والأوروبية ببراعة جذبت له العشاق في أعمال متفردة عرف بها.

وتعتمد موسيقى عبدالرحمن على آلة "الفلوت" وعادةً ما تركز موسيقاه على الإنسان السوداني البسيط.

وعبدالرحمن من الموسيقيين الذين عُرفوا على مستوى العالم إذ أُستخدمت موسيقاه في عدد من الإذاعات حول العالم كإذاعة بي بي سي (BBC)، صوت أمريكا (VOA)، ومونت كارلو (MCD) كما أنه قدم فواصل موسيقية على مسرح مركز كينيدي في واشنطن، وكان الموسيقي السوداني الوحيد على المسرح، إضافة إلى أنه أصدر عددًا من ألبوماته في فرنسا، وكتب عنه أحد الكتّاب الألمانيين بصفته موهبة أفريقية فريدة.

ألّف الراحل نحو 81 مقطوعة موسيقية أبرزها "الأيام الخالدة" التي تحتل مكانًا خاصا لدى حافظ لما تحتويه من حزن يستدر الدمع، إلى جانب مقطوعة "بين الذكرى والشجن" و"إيقاع الجبل" إذ يحاول من خلال موسيقاه أن يوصل إلى مستمعيه الشجن الفطري للإنسان السوداني.

وسبق أن أثارت صورة متداولة على وسائل التواصل الإجتماعي للموسيقار حافظ عبدالرحمن جدلًا واسعًا وهي تُظهر تدهور حالته الصحية، قبل أن يطمئن نجله "زرياب" الجمهور وهو ينشر صورة برفقته.

ونعت الكاتبة الصحفية والشاعرة "داليا إلياس" عبر حسابها على "فيسبوك" الراحل، حيث قالت: "رحل المرهف الوقور الذي كرس عمره وهو ينفخ من روحه ليخرج علينا بأعذب وأجمل وأصدق الألحان وكأنما تعبأت رئتاه بالشذى والرياحين".