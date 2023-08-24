حملة أمنية ضد لصوص المتاجر في عاصمة الأرجنتين

ذكرت صحيفة "4Semana" الأرجنتينية، أن قوات الشرطة في مدينة بوينس آيرس، ألقت القبض على ما لا يقل عن 56 شخصًا، بتهمة المشاركة في سلسلة من عمليات السطو ومحاولات السطو على محلات السوبر ماركت والشركات المختلفة في ضواحي العاصمة.

وقالت الصحيفة إن حملات السطو تم تنظيمها في إطار حملة ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة وجود عدد من القاصرين ضمن المعتقلين، بحسب المتحدث باسم الحكومة.

وأضافت أن أعمال السطو امتدت إلى العديد من المناطق في العاصمة الأرجنتينية، مثل تيغري وتوركواتو وتالار ورينكون دي ميلبرج وتريس دي فيبريرو، مما تسبب بنشر الرعب والفوضى على مدى ليلة كاملة، بحسب وكالة الأنباء الحكومية "تيلام".

وتابعت بأن التهم الموجهة للمعتقلين ستتفاوت في درجتها بين جنح بسيطة وجرائم جنائية. حيث ستوجه تهمة السطو وتشكيل العصابات لـ 15 من المعتقلين.

في غضون ذلك، سيتم توجيه تهمة التسبب بالضرر واستخدام أسلحة غير مناسبة لثلاثة آخرين. أما البقية فستكون التهم الموجهة إليهم بسيطة، وفقا لمصادر الشرطة والادعاء العام.

المصدر: صحيفة "4Semana" الأرجنتينية