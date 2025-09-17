كيت بلانشيت ظهرت ككومبارس في فيلم مصري عام 1990 (فيديو)

تبدو حكاية كيت بلانشيت مع مصر وكأنها حبكة درامية لفيلم عنوانه "أغرب من الخيال"، فقد جاءت مصر للمرة الأولى في عام 1990، وهي فتاة مغمورة تبحث عن أي مصدر دخل حتى لو كان "كومبارس صامت" في فيلم.

ثم تعود إلى "أم الدنيا" قريبًا وهي نجمة عالمية لتحظى بتكريم خاص بمهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الثامنة التي تُعقد فعالياتها في الفترة من 16 حتى 24 أكتوبر المقبل.

وتصدر اسم بلانشيت محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب إعلان إدارة المهرجان اختيارها "ضيفة" شرف النسخة الثامنة، حيث أعاد نشطاء نشر فيديو قديم ظهرت فيه لأول مرة عبر مشاركتها كـ "كومبارس صامت" في فيلم "كابوريا"، الذي قام ببطولته الفنان الراحل أحمد زكي ورغدة منذ 35 عامًا.

وكانت وقتها لم تتجاوز الـ21 عامًا، ولم تحلم بدخول مجال التمثيل من الأساس، إلا أن الأقدار ساقتها للمشاركة في الفيلم من خلال قصة غريبة روتها في إحدى لقاءاتها الإعلامية، مشيرة إلى أنها كانت تمر ببعض الظروف العائلية الصعبة، فقررت الهرب من تلك الظروف وسافرت من بلدها أستراليا إلى أوروبا ومنها إلى مصر.

وكشفت عن أنها لم تكن تمتلك سوى القليل من المال وقتها، لذلك أقامت في فندق بسيط بمنطقة وسط القاهرة، لكنها أنفقت كل أموالها، في الوقت الذي كانت تريد فيه تمديد إقامتها في مصر لأسبوع آخر، ولم تعرف ماذا تفعل.

وأضافت كيت أنه بالصدفة شاهدها داخل الفندق الذي تقيم به أحد العاملين في مجال السينما "ريجيسير"، وكان يبحث عن أشخاص ذوي ملامح غربية للمشاركة ككومبارس صامت في مشهد بأحد الأفلام السينمائية لنجم مصري شهير، فعرض عليها المشاركة في المشهد.

وأوضح "الريجيسير" أن المطلوب منها لا يتجاوز حضور مباراة ملاكمة ضمن أحداث الفيلم وتشجيع أحد اللاعبين وسط عدد كبير من الكومبارس، مقابل مبلغ مالي قدره جنيهان، وهو ما يسمح لها بمد فترة إقامتها لعدة أيام أخرى، فوافقت على الفور وذهبت إلى مكان التصوير وشاركت بالمشهد وحصلت على أجرها الزهيد، ثم عادت بعدها إلى أستراليا ولم تشاهد هذا الفيلم بعد عرضه.

إلا أن تلك المشاركة كانت سببًا في تحول كبير بحياتها، حيث تركت مجال الاقتصاد الذي كانت تدرسه والتحقت بالمعهد الوطني للفنون المسرحية هناك لتصبح بعدها نجمة كبيرة وتحصل على العديد من الجوائز من بينها جائزة أوسكار.

وسبق أن كشفت الفنانة سحر رامي، زوجة الفنان الراحل حسين الإمام أحد أبطال فيلم "كابوريا"، أنه بعد سنوات طويلة تواصلت كيت بلانشيت مع خيري بشارة، مخرج الفيلم وزوجها حسين الإمام، حيث كانت وقتها نجمة هوليوودية كبيرة، وطلبت منهما الحصول على المشهد الذي شاركت به، خاصة أنها لم تشاهد العمل نهائيًا، فاستجابا لطلبها وأهداها خيري بشارة نسخة من العمل.

وكانت إدارة "الجونة السينمائي" أعلنت تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت وذلك بمنحها جائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لـ "عطائها الإنساني ودفاعها المستمر عن قضايا اللاجئين والمهجرين قسرًا"، بحسب بيان صادر عن الإدارة.

وقالت الإدارة إنها "تفخر بالإعلان عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان".

وأضاف البيان: "تركت بلانشيت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية.. وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان وشعاره (السينما من أجل الإنسانية)".