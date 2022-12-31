هل يمكننا "التفلسف" مع أطفالنا؟

كيف يمكننا أن نحمل الأطفال على التفكير في المسائل الفلسفية؟. علاوة على ذلك، هل يمكن أن يكون الأطفال أكثر فلسفية مما نتخيله؟.

"لماذا الموت؟".. "أين تنتهي السماء؟".. "هل للحيوانات حيوانات أليفة؟".. "لماذا لا أستطيع أن أفعل ما أريد؟"، لا تتوقف الأسئلة ولا تنتهي أبدًا. وهذا جيد، لأنّ الأطفال يسألون أنفسهم أسئلة هجرت عقولنا نحن الكبار منذ فترة طويلة. لا يعني ذلك أننا وجدنا الإجابة عن كل هذه الأسئلة، بل على العكس تمامًا.

ولا شك أننا فقدنا على مرّ السنين شكلًا من أشكال الفضول، وشكلًا من الشك الوجودي. هل يمكننا التحدث عن الفلسفة معهم؟، وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف؟.

يمكن أن نرى أنّ الفلسفة مع الأطفال هي حقًا نظام يقع على تقاطع طرق جميع المعارف وجميع المهارات الأساسية التي تنقلها إلينا الحياة لتوسيع روح النقد ومفرداته.

وبفضل الفلسفة يتعلم الأطفال فن التواصل في الأماكن العامة وهو ما يجدونه بشكل أساس في قلب المشروع التعليمي للمدرسة.