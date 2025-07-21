وفاة مالكولم جمال وارنر عن عمر 54 عامًا أثناء عطلة عائلية

توفي الممثل الأمريكي الشهير مالكولم جمال وارنر، المعروف بدوره كـ"ثيو هكستابل" في المسلسل الكوميدي The Cosby Show، عن عمر ناهز 54 عامًا؛ إثر حادث غرق مروع أثناء عطلة عائلية في كوستاريكا، وفق ما أكدته مصادر لمجلة PEOPLE.

وانطلق وارنر إلى النجومية من خلال مشاركته في مسلسل The Cosby Show الذي عُرض بين عامي 1984 و1992، إذ لعب دور الابن الوحيد لشخصية بيل كوسبي، "هيثكليف هكستابل". ورغم الجدل الذي أحاط بكوسبي لاحقًا، ظل وارنر يعبّر عن فخره بالمشاركة في العمل المؤثر ثقافيًا، خاصة في ما يتعلق بتأثيره في المجتمعين الأمريكي والأمريكي الإفريقي.

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وبعد انتهاء المسلسل، واصل وارنر مسيرته الفنية، وشارك في أعمال تلفزيونية ناجحة مثل Malcolm & Eddie من عام 1996 إلى 2000، وReed Between the Lines مع الممثلة ترايسي إليس روس بين 2011 و2015. كما ظهر في أدوار بارزة في مسلسلات مثل Major Crimes، وSuits، وThe Resident، وأخيرًا في 9-1-1 وAlert: Missing Persons Unit.

ولم يقتصر نشاطه على التمثيل، بل كان له دور ملحوظ في التوعية بالصحة النفسية داخل مجتمع أصحاب البشرة الداكنة. ففي عام 2023، أطلق بودكاست بعنوان Not All Hood بالشراكة مع ويوسي باراكا وكانديس كيلي، إذ ناقش من خلاله قضايا الهوية والصحة النفسية بتجرد وشفافية، واصفًا إياه بأنه مساحة آمنة للتعبير عن الضعف الإنساني.

وكان وارنر يحرص على إبقاء تفاصيل حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء، وقد ترك خلفه زوجة وابنة، فضّل عدم الكشف عن هويتيهما للإعلام.