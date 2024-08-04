بعد مرور أقل من 24 ساعة على انهيار" عقار الساحل" في القاهرة، الذي أسفر عن مقتل 4، تعرّض عقار بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية لانهيار مماثل خلّف وراءه 3 وفيات حتى الآن، في حين تستمر جهود الإنقاذ بحثا عن ناجين.

وتُوفي زوجان بالعقار المكون من 5 طوابق، فضلاً عن مصرع سيدة أخرى تصادف مرورها أسفل العقار لحظة انهياره.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن العقار المنهار صادر بحقه قرار إزالة وإخلاء، لكن المالك لم ينفذ القرار الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 87 لسنة 2023، ومحرر بشأنه محضر بقسم شرطة شبين الكوم بإخلاء كلي للمبنى، وإزالته حتى سطح الأرض مع المحافظة على المارة والممتلكات، وتم تسليم المالك القرار ورفض التنفيذ، وأُخْلِي المستأجرون.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة المنازل المجاورة للعقار المنهار، وتحديد مدى السلامة الإنشائية لها، والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع المنشآت والمباني الصادر بحقها قرارات إزالة في نطاق المحافظة؛ حرصا على سلامة وأرواح المواطنين.

وكانت الجهات الأمنية المصرية ألقت القبض على مالك الشقة المتسبب بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة "الساحل" في القاهرة، الذي نتج عنه 4 وفيات حتى الآن، بينهم طفلة.

وأكد محافظ القاهرة أن سبب انهيار عقار "حارة الزهيري" بحي "الساحل" هو قيام ساكن في الطابق الأول بالعقار بأعمال مخالفة من دون تصريح من الحي، مشيرًا في بيان إلى أنه هدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة للبناء، بغرض عمل توسعة في شقته؛ ما أثر في العقار، وأدى إلى انهياره، في حين باشرت النيابة العامة التحقيقات.