"رامبو" يقترب من تمثيل مصر في سباق الأوسكار

كشف مصدر داخل لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، المكوّنة من 23 عضوًا، أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول مساء الاثنين، حيث تم تصفية عدد كبير من الأفلام لاختيار خمسة فقط للتنافس على تمثيل مصر في الجائزة العالمية على رأسها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" طالبا عدم الكشف عن هويته، إن أفلاما أخرى جاءت حظيت بترشيحات إلى جانب "رامبو" منها "رفعت عيني للسما"، و"الهوى سلطان"، و"سنو وايت"، و"شرق 12". كما أدرج في القائمة فيلمان لم يعرضا بعد في دور العرض، هما: "ضي" و"جوازه ولا جنازة".

وأكد المصدر، أحد أعضاء نقابة المهن السينمائية، أن المناقشات هذا العام اتسمت بالسلاسة والانضباط، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني والحاسم يوم الأحد المقبل لإجراء التصويت النهائي بين الأفلام التي اجتازت مرحلة التصفية الأولى.

بحسب المصدر، فإن التوقعات تشير إلى اقتراب "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من نيل بطاقة الترشّح، بعد حصوله على 21 صوتا، متفوقا بفارق صوتين عن أقرب منافسيه.

والفيلم من بطولة الفنان الشاب عصام عمر، وقد شارك في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، أبرزها مهرجان فينيسيا 2024.

ويرى مراقبون أن لجنة اختيار الفيلم المصري لم تواجه صعوبات هذا العام، في خطوة تعكس تحسّنا ملحوظا في نوعية الإنتاج السينمائي المصري، بعد سنوات من الجدل حول ضعف المحتوى وطغيان الطابع التجاري على الأفلام، وما تلاه من عدم اختيار أي فيلم يمثل مصر في عام 2022، وما أثارته تلك الأزمة من ضجة واسعة في الأوساط السينمائية.