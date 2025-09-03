اختفى قبل 8 سنوات.. امرأة تعثر على زوجها عبر "إنستغرام"

عثرت امرأة من هاردوي بولاية أوتار براديش الهندية على زوجها المفقود منذ عام 2018، في مقطع فيديو على "إنستغرام" يُظهره مع امرأة أخرى يُزعم أنها زوجته الثانية.

وأوضحت الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 32 عامًا، جيتندرا كومار المعروف باسم "بابلو"، كان يعيش في لوديانا منذ بضع سنوات، حيث يُعتقد أنه تزوج مرة أخرى وعمل في مصنع للأقمشة.

وقد بدأت السلطات التحقيق بعد أن لاحظت الزوجة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكدت لاحقًا من هوية زوجها عبر أقارب ووسطاء محليين.

وقالت الشرطة، إن الزوجة تقدمت بشكوى بموجب المادة 82 (1) من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا المتعلقة بالزواج المتعدد، وتم احتجاز جيتندرا للتحقيق معه.

وحسب إفادات الزوجة، تزوجت جيتندرا في أبريل 2017، وأنجبت منه ابنًا في العام التالي. غير أن الرجل اختفى فجأة في أبريل 2018، بعد أن كانت عادت إلى منزل أهلها نتيجة اعتداءات جسدية منه. ورغم البحث المستمر، لم يُعرف مكانه طوال السنوات الماضية حتى ظهور الفيديو الأخير.

وتسببت الواقعة في ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبرت الزوجة عن صدمتها وأسفها على اختفاء زوجها أثناء حملها، مؤكدة أنها لم تحصل على أي معلومات إضافية من عائلته حول مكانه أو أسباب اختفائه.