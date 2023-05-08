اليونان تتصدر الدول الأوروبية في السياحة.. ما السر؟
تعد جمهورية اليونان واحدةً من أجمل الدول الأوروبية وأكثرها حضارةً وقدماً، حيث سجلت هذا العام أرقاماً غير مسبوقة في عدد السياح، نسبةً إلى مناخها المعتدل ومعالمها الأثرية والتسهيلات المقدمة على التأشيرة، وغيرها من عوامل الجذب.
وزار اليونان نحو 2.5 مليون سائح أجنبي في الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 30 مليون سائح بحلول عام 2023، بينما تضاعف عدد الوافدين جواً مقارنةً بمستويات ما قبل وباء كورونا المسجلة في عام 2019، وفقاً لموقع schengenvisainfo.
وتسعى اليونان لتحقيق زيادة إجمالية قدرها 10% عن عائدات العام الماضي، باعتبار أن صناعة السياحة تجلب 20% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، والتي تصل إلى ما يقرب من 208 مليار يورو.
فاسيليوس ثيوتشاريديس: اليونان والعالم العربي متقارب جداً
ويقول قنصل جمهورية اليونان في دولة الإمارات العربية المتحدة فاسيليوس ثيوتشاريديس، إن "اليونان بلد جميل وعريق يقع في موقع استراتيجي من أوروبا، وتاريخ البلد طويل ومتمازج مع الثقافات الأخرى حول العالم.. والعالم العربي تربطه باليونان علاقات جيدة".
ويضيف ثيوتشاريديس في لقاء خاص: "لدينا جو معتدل، وتنوع تضاريسي من الشمال إلى الجنوب، وجزر عدة، مثل جزيرة كريت، مع شواطئ ومنتجعات وطعام يوناني أيقوني.. هذه كلها عناصر جذب مهمة للسياح".
ويؤكد: "أثينا تتمتع بسحر خاص، لكننا نشجع كذلك السياحة في مناطق أخرى في اليونان، مثل جزيرة سانت دوريني، لأن أذواق السياح تختلف في التفضيل بين مدينة وأخرى؛ فالسياحة لدينا لا تتمثل في المعالم السياحية والآثار والمناظر الطبيعية فقط، بقدر ما تتعلق بالخدمات والمرافق والأمان".
ويوضح أن "السائح الذي يصل أثينا يمكنه الذهاب منها إلى أي مكان آخر في اليونان؛ فأثينا تدمج بين الحضارة والمعاصرة والتاريخ، وفيها آثار ومتاحف وتجربة مختلفة متعددة تهيئ الفرصة للاستمتاع بالرحلة السياحية في العاصمة".
وبخصوص عمل القنصلية اليونانية في الإمارات، فيما يتعلق باستصدار التأشيرات السياحية، يقول فاسليوس ثيوتشاريديس، إن "اليونان مثلها مثل كل الدول أوقفت التأشيرات خلال فترة جائحة كورونا في عام 2020 تحديداً، ولكنها فتحت المجال للتقديم للفيزا في يونيو2021، لتتصدر بذلك الدول الأوروبية في استصدار التأشيرات لمختلف الجنسيات في الإمارات".
ويقول إن القسم القنصلي تلقى نحو 16 ألف طلب فيزا لزيارة اليونان في عام 2022، حصل نحو 12 ألف منهم على التأشيرة، أما هذا العالم فسنشهد زيادة غير مسبوقة في عدد الطلبات التي تبلغ ما يقرب من 20 ألف طلب مع نهاية 2023، علماً أن شركات الطيران الإماراتية لديها رحلات يومية إلى اليونان".
ويختم القنصل اليوناني في الإمارات فاسيليوس ثيوتشاريديس حديثه بالقول: "اليونان والعالم العربي متقارب جداً من بعضه البعض، وأغلب سياحنا العرب وغيرهم يشعرون وكأنهم في منازلهم، حيث البساطة والعادات اليومية المتشابهة، والشعب الودود، وحسن الضيافة.. ونحن نعمل على التسويق السياحي في الإعلام ومواقع التوصل الاجتماعي بعدة لغات، ومنها اللغة العربية".
معالم اليونان السياحية
اليونان محاطة بالمياه، ولاسيما بحر إيجة والبحر الأيوني، وتتكون من أكثر من 1400 جزيرة، ومن أبرز المدن التي يزورها السياح العاصمة أثينا التي تتميز بعراقتها واحتوائها على عدد كبير من الأيقونات الأسطورية القديمة، ومن أهم معالم أثينا معبد أكروبوليس، والمتحف الوطني للآثار، وأغورا القديمة، ومعبد زيوس الأولمبي، والمتحف المسيحي البيزنطي.
وكذلك مدينة نافبليو التاريخية بجدرانها القديمة التي تعود للقرون الوسطى، فضلاً عن باتراس التي يمتد تاريخها إلى أكثر من 4000 عام، ومن معالمها قلعة العصور الوسطى، ومسرح أبولون.
ويقصد السياح مدينة ريثيمنو التي تزخر بالممرات المرصوفة بالحصى، ومن آثارها حصن من القرن الخامس عشر، وعدد من المآذن، وكذلك مدينة كافالا للذين يفضلون الهدوء بعيداً عن الازدحام.
أما مدينة سانتوريني، فتتميز بالتكوينات الصخرية البديعة، ومن أهم معالمها مدينة فيرا، وقرية أويا، وكالديرا سانتوريني، وأكروتيري، والشاطئ الأحمر.
فيما تتميز سالونيك بأبرز المعالم، مثل كنيسة القديس جورج، والبرج الأبيض، وكنيسة القديس ديمتريوس، وقوس غاليريوس، ومتحف الآثار، والمدينة العليا.
وتعد رودس من المناطق الشهيرة بالسياحة في اليونان، ويوجد فيها قصر السيد الأكبر لفرسان رودس، وجدران المدينة، والمتحف الأثري، وشارع الفرسان، ومسجد سليمان.