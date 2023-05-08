اليونان تتصدر الدول الأوروبية في السياحة.. ما السر؟

تعد جمهورية اليونان واحدةً من أجمل الدول الأوروبية وأكثرها حضارةً وقدماً، حيث سجلت هذا العام أرقاماً غير مسبوقة في عدد السياح، نسبةً إلى مناخها المعتدل ومعالمها الأثرية والتسهيلات المقدمة على التأشيرة، وغيرها من عوامل الجذب.

وزار اليونان نحو 2.5 مليون سائح أجنبي في الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 30 مليون سائح بحلول عام 2023، بينما تضاعف عدد الوافدين جواً مقارنةً بمستويات ما قبل وباء كورونا المسجلة في عام 2019، وفقاً لموقع schengenvisainfo.

وتسعى اليونان لتحقيق زيادة إجمالية قدرها 10% عن عائدات العام الماضي، باعتبار أن صناعة السياحة تجلب 20% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، والتي تصل إلى ما يقرب من 208 مليار يورو.