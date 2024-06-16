فيلم مغربي يغوص في المشاكل الناجمة عن "السوشال ميديا" (صور)
يعالج الفيلم التلفزي المغربي "الشريحة" والذي يتم تصويره تحت إدارة المخرج حميد زيان، سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي والمشاكل الناجمة عن "السوشال ميديا" بشكل عام في قالب درامي تشويقي.
ويدور الفيلم حول قصة شاب يعثر على شريحة هاتف مرمية بالشارع العام، ويقوم باستخدامها في هاتفه النقال دون علمه أنها تعود لـ"مؤثر" استعملها في أمور غير قانونية، ما يجعله يقع في العديد من المشاكل والمواقف المضحكة.
والعمل الذي يتم تصويره بمدينة الدار البيضاء، من بطولة الفنانة المتألقة سحر الصديقي، وثلة من النجوم المغاربة وفي مقدمتهم: عبد الخالق فهيد، محمد الخياري، السعدية أزكون، رفيق بوبكر، ابتسام العروسي وغيرهم.
ويرتقب عرض فيلم "الشريحة" والذي يمزج بين الفكاهة والدراما على شاشة القناة "الأولى" المغربية خارج السباق الرمضاني المقبل.
ويعود النجم المغربي محمد الخياري إلى شاشة التلفزيون بعد غيابه الموسم الماضي.
وقال الخياري في تصريحات للصحافة المحلية، إنه يجسد في فيلم "الشريحة" دور رجل أعمال بدوي متزوج، تؤدي دور زوجته الممثلة سحر صديقي، يجد نفسه أمام العديد من المشاكل التي يسببها له شقيق زوجته، الذي جسد دوره رفيق بوبكر، من تهديدات وشكايات واختطاف، ويسعى إلى إيجاد حلول لها.
ودخل الممثل الكوميدي محمد الخياري الأسبوع الماضي سباق المنافسة على شباك التذاكر في القاعات السينمائية المغربية، من خلال فيلمه "طاكسي بيض 2".
وتم عرض الجزء الأول من فيلم "طاكسي بيض" بالقاعات السينمائية المغربية، قبل أزيد من ستِّ سنوات، حيث حقق آنذاك نسبة إيرادات مهمة، ونال استحسان النقاد وعشاق الفن السابع.