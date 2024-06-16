فيلم مغربي يغوص في المشاكل الناجمة عن "السوشال ميديا" (صور)

يعالج الفيلم التلفزي المغربي "الشريحة" والذي يتم تصويره تحت إدارة المخرج حميد زيان، سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي والمشاكل الناجمة عن "السوشال ميديا" بشكل عام في قالب درامي تشويقي.

ويدور الفيلم حول قصة شاب يعثر على شريحة هاتف مرمية بالشارع العام، ويقوم باستخدامها في هاتفه النقال دون علمه أنها تعود لـ"مؤثر" استعملها في أمور غير قانونية، ما يجعله يقع في العديد من المشاكل والمواقف المضحكة.

والعمل الذي يتم تصويره بمدينة الدار البيضاء، من بطولة الفنانة المتألقة سحر الصديقي، وثلة من النجوم المغاربة وفي مقدمتهم: عبد الخالق فهيد، محمد الخياري، السعدية أزكون، رفيق بوبكر، ابتسام العروسي وغيرهم.

ويرتقب عرض فيلم "الشريحة" والذي يمزج بين الفكاهة والدراما على شاشة القناة "الأولى" المغربية خارج السباق الرمضاني المقبل.