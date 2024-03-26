عطلة عائلية تتحول لمأساة.. مصرع طفلة بحادث غرق "صادم" (صور)

تحولت عطلة عائلية إلى كابوس مأساوي، بعد وفاة طفلة صغيرة تبلغ من العمر ثماني سنوات بفندق "هيلتون دبل تري" في مدينة هيوستن الأمريكية.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية، تم العثور على جثة الفتاة الصغيرة بعد 13 ساعة بحث داخل أحد أنابيب حمام السباحة، على عمق نحو 6 أمتار.

وأوضحت جهات التحقيق أن عطلا ما حدث في فلتر حمام السباحة، حيث اختلطت وظائف الأنابيب المفترضة لسحب وإخراج المياه، ما جعل الأنبوب يشفط المياه بدلاً من ضخها، لتروح الفتاة الصغيرة ضحية الحادث الأليم.

وتبين أن الطفلة توفيت بسبب "الغرق والاختناق"، وفقًا لتحليل معهد مقاطعة هاريس لعلوم الطب الشرعي.