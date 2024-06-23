المغرب.. كوكايين وأقراص هلوسة يوقعان امرأة خمسينية في قبضة الأمن

أوقفت السلطات المغربية، أمس السبت، امرأة خمسينية لتورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكرت وسائل محلية نقلًا عن مصدر أمني، أن هذه العملية تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات).

ووفق مصدر أمني فقد جرى توقيف السيدة بمدينة "أيت ملول" جنوب المغرب، مباشرة بعد وصولها على متن وسيلة للنقل العمومي للمسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على جرعات كبيرة من مخدر الكوكايين و2840 قرصًا مخدرًا من نوع "إكستازي" و"ريفوتريل".