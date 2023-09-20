تقرير: المشاريع البيئية لتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة تُعاني من "إخفاقات"

اعتبر تحليل أن الغالبية العظمى من المشاريع البيئية المستخدمة بشكل متكرر لتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة تُعاني من "إخفاقات أساسية".

وبحسب تحليل مشترك لصحيفة "الغارديان" ومؤسسة "Corporate Accountability"، فإنه "لا يمكن الاعتماد على هذه المشاريع لخفض انبعاثات تسخين الكوكب".

وصنف التحليل 39 من أفضل 50 مشروعًا عالميًا لتعويض الانبعاثات على أنها "غير مرغوب فيها أو لا قيمة لها، لسبب واحد أو أكثر من الإخفاقات الأساسية التي تقوض تخفيضات الانبعاثات الموعودة".

وتضمن ذلك مشاريع في مجال الغابات والسدود الكهرومائية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتخلص من النفايات، وخطط الأجهزة المنزلية الأكثر مراعاة للبيئة، في 20 دولة معظمها نامية، لتعويض الانبعاثات أو 78% منها.

وتبدو 8 مشاريع أخرى مثيرة للمشاكل، مع وجود أدلة تشير إلى أنها قد تعاني من فشل أساسي واحد على الأقل، ومن المحتمل أن تكون غير مرغوب فيها، وفقًا لنظام التصنيف المطبق.

ولم يكن من الممكن تحديد مدى فعالية المشاريع الثلاثة المتبقية بشكل نهائي، حيث لم تكن هناك معلومات عامة ومستقلة كافية لإجراء تقييم مناسب لجودة الاعتمادات ودقة المنافع المناخية المطالب بها.