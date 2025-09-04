برنامج ميغان ماركل على "نتفليكس" يفشل في جذب المشاهدين

فشل الموسم الثاني من برنامج "مع الحب، ميغان"، الذي تقدمه دوقة ساسكس ميغان ماركل، في دخول قائمة أفضل 10 برامج مشاهدة على "نتفليكس"، في تراجع واضح عن موسمه الأول الذي حقق حضورًا أفضل عند إطلاقه في مارس الماضي.

وعُرضت 8 حلقات جديدة من البرنامج في 26 أغسطس/ آب، لكن رغم مرور 6 أيام على عرضه لم يحقق نسب مشاهدة كافية ليدخل القائمة الأسبوعية، في ظل منافسة قوية من أعمال مثل الموسم الثاني لمسلسل "وينزداي"، والوثائقي "الخاسر الأكبر".

وتشير التقديرات إلى أن عدد مشاهدات الموسم الثاني كان أقل بنصف مليون مشاهدة من موسمه الأول، الذي حصد 2.6 مليون مشاهدة في أسبوعه الأول فقط.

وبحسب موقع "Parade"، فإن ضعف الإقبال على البرنامج قد يُهدد مستقبله، حيث أكد مصدر مطلع أن العمل "لا يُحقق الأداء الذي كانت الشبكة تأمله"، وقد لا يُجدد لموسم ثالث.

أخبار ذات علاقة ميغان ماركل تعود للموسم الثاني من برنامجها على نتفليكس

وتراجع المشاهدات ترافق مع انتقادات حادة من الصحف البريطانية؛ إذ منحت "التلغراف" البرنامج نجمتين ووصفت ميغان ماركل بـ"مونتيسيتو ماري أنطوانيت"، مشيرة إلى أن "البرنامج ممل وفي بعض الأحيان لا يُطاق".

أما صحيفة "الغارديان"، فوصفت الموسم الثاني بأنه "حشو لأسلوب حياة أحمق"، معتبرةً أنه "مصطنع بشكل مؤلم".

وبينما حاول الموسم الثاني استقطاب المشاهدين عبر مشاركة شخصيات شهيرة وضيوف بارزين، يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ العمل من التراجع الجماهيري والنقدي.