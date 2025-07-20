طعن 4 مراهقين خلال حفل راقص في أوريجون الأمريكية

أُصيب 4 مراهقين بعد تعرضهم للطعن، أحدهم تم اعتقاله لاحقاً كمشتبه به، في حفلة رقص بولاية أوريجون الأمريكية، وفق ما ذكرت الشرطة.

وجاءت حادثة الطعن خلال حفلة رقص شارك فيها مئات الأشخاص في ممشى عام بمدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

أخبار ذات علاقة حوادث الطعن تنذر بإجراءات أوروبية مشددة ضد اللاجئين

وتلقت الشرطة بلاغا عن حادث طعن أمس السبت، لتجد الحفلة لا تزال جارية في ممشى "إيست بانك إسبلاناد"، وهو ممر ترفيهي يمتد على طول نهر ويلاميت.

وأوضحت الشرطة أن عدة شجارات اندلعت في الموقع، وأُصيب أربعة أشخاص بطعنات نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، اثنان منهم كانت إصاباتهما خطيرة.

وكان من بين المصابين شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، من مدينة هيلزبورو بولاية أوريجون، وحددت الشرطة هويته كمشتبه به في الحادث.

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز المشتبه به، مساء السبت، بعد خروجه من المستشفى، ووجهت إليه تهم تتعلق بثلاث جرائم اعتداء جنائي وثلاث مخالفات تتعلق بالأسلحة.