إلغاء آلاف الرحلات الجوية مع استمرار الطقس السيئ في الولايات المتحدة
جاءت شركة ساوث وست إيرلاينز على رأس شركات الطيران الأمريكية التي ألغت رحلاتها اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تبذل فيه شركات الطيران الاقتصادي قصارى جهدها لتجاوز طقس الشتاء القارس الذي أفسد خطط العطلات بالنسبة للكثيرين.
وانخفضت أسهم شركة ساوث وست إيرلاينز التي يقع مقرها في دالاس 5.3% عند 34.19 دولار في عمليات التداول الصباحية بعد أن ألغت الشركة 2523 رحلة حتى الساعة 9.42 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم الثلاثاء.
ويأتي ذلك أعلى بثلاثين مرة من سبيريت إيرلاينز، وهي شركة الطيران الثانية بعد ساوث وست من حيث عدد الرحلات الملغاة.
وهبطت أسهم دلتا إيرلاينز وشركة أمريكان إيرلاينز جروب بنسبة واحد بالمئة.
وألغت ساوث وست أيضًا 2474 رحلة أخرى كانت مقررة غدًا الأربعاء، بالمقارنة مع سبع رحلات ملغاة فقط لشركة فرونتير إيرلاينز وخمس رحلات لدلتا، وفقًا لموقع فلايت أوير لتتبع حركة الطائرات.
وتجتاح عاصفة جوية قادمة من القطب الشمالي وأخرى شتوية قوية يطلق عليها اسم "إليوت" معظم أنحاء الولايات المتحدة منذ عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت عطلة عيد الميلاد، ما أجبر شركة ساوث وست إيرلاينز على إلغاء أكثر من 12 ألف رحلة طيران منذ يوم الجمعة الماضي.
وتجني ساوث وست معظم أرباحها من الرحلات المحلية، وعلى خلاف خطوط الطيران الأمريكية الكبيرة الأخرى، تعتمد أكثر على خدمات الرحلات المباشرة بدلًا من العمل خارج المحاور الكبيرة، ويترك ذلك موظفيها عرضة لأن تتقطع بهم السبل في بعض الأماكن في حال حدوث تعطل.
وقالت هيلان بيكر، المحللة لدى شركة كوين، في مذكرة: "نتوقع أن تتأثر ساوث وست إيرلاينز بشدة (جراء العاصفة) لأنها كانت أسوأ مما تخيلته الشركة ومن المحتمل أن يتضاءل حجم أرباحها بصورة أكبر مقارنة بالخسائر الناجمة عن أي ‘عاصفة عادية‘ أخرى".
وأضافت: "من المرجح أن تكون لدى خطوط الطيران الأخرى حالات إلغاء وتأخير يمكن التعامل معها، ويبدو في الواقع أنها تعافت (في الوقت المناسب لتوصيل الجميع إلى منازلهم)".
وقالت ساوث وست أمس الإثنين إنها قررت مواصلة العمل ولكن مع تخفيض عدد رحلاتها بما يقترب من الثلث "خلال الأيام العديدة المقبلة".
وإجمالًا، ألغت الخطوط الجوية الأمريكية أكثر من خمسة آلاف رحلة ليومي الثلاثاء والأربعاء حتى صباح اليوم الثلاثاء.