إلغاء آلاف الرحلات الجوية مع استمرار الطقس السيئ في الولايات المتحدة

جاءت شركة ساوث وست إيرلاينز على رأس شركات الطيران الأمريكية التي ألغت رحلاتها اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تبذل فيه شركات الطيران الاقتصادي قصارى جهدها لتجاوز طقس الشتاء القارس الذي أفسد خطط العطلات بالنسبة للكثيرين.

وانخفضت أسهم شركة ساوث وست إيرلاينز التي يقع مقرها في دالاس 5.3% عند 34.19 دولار في عمليات التداول الصباحية بعد أن ألغت الشركة 2523 رحلة حتى الساعة 9.42 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك أعلى بثلاثين مرة من سبيريت إيرلاينز، وهي شركة الطيران الثانية بعد ساوث وست من حيث عدد الرحلات الملغاة.