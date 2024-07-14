logo
منوعات

"مجزرة مروعة".. مغربي يقتل بالسلاح الأبيض زوجته وأطفاله الأربعة‎

"مجزرة مروعة".. مغربي يقتل بالسلاح الأبيض زوجته وأطفاله الأربعة‎
أفراد من الشرطة المغربية (تعبيرية)
محمد الجبلي
محمد الجبلي
14 يوليو 2024، 10:46 ص

شهدت قرية مغربية في ضواحي مدينة تطوان شمال المملكة، مساء السبت، مذبحة عائلية؛ إذ أقدم أب على ذبح زوجته وأطفاله الأربعة، فيما أكدت مصادر محلية أن المتهم هارب، وجارٍ البحث عنه.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأب أقدم على قتل زوجته، كما أجهز على أبنائه الأربعة (بنتين وصبيين) بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، تاركًا إياهم غارقين في بركة من الدماء.

أخبار ذات علاقة

مصر.. مشاجرة بسبب طائرة ورقية تتحول لجريمة قتل

 

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب يعاني اضطرابات نفسية، يرجح أن تكون سببًا رئيسًا في اقترافه هذه الجريمة المروعة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن رجال الأمن يقومون بعمليات تمشيط وبحث مكثفة في الغابة القريبة من مسرح الجريمة، باستخدام الكلاب المدربة وطائرة "درون" مزودة بكاميرا، من أجل العثور على الجاني. 

وتم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بمصلحة الطب الشرعي بمدينة تطوان، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الفاجعة بتعليمات من النيابة العامة.

المغربجريمة

أخبار ذات صلة

يمتد بسرعة هائلة.. حريق يجبر 9 آلاف شخص على النزوح في كندا
يمتد بسرعة هائلة.. حريق يجبر 9 آلاف شخص على النزوح في كندا
سحب ملابس نسائية "مسرطنة" من أسواق‎ الجزائر
سحب ملابس نسائية "مسرطنة" من أسواق‎ الجزائر
وفاة الإعلامي خليل إبراهيم‎ أحد رواد الإذاعة الكويتية
وفاة الإعلامي خليل إبراهيم‎ أحد رواد الإذاعة الكويتية
مؤلف "عودة غوار".. وفاة الفنان السوري أحمد السيد
مؤلف "عودة غوار".. وفاة الفنان السوري أحمد السيد
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC