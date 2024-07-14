"مجزرة مروعة".. مغربي يقتل بالسلاح الأبيض زوجته وأطفاله الأربعة‎

شهدت قرية مغربية في ضواحي مدينة تطوان شمال المملكة، مساء السبت، مذبحة عائلية؛ إذ أقدم أب على ذبح زوجته وأطفاله الأربعة، فيما أكدت مصادر محلية أن المتهم هارب، وجارٍ البحث عنه.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأب أقدم على قتل زوجته، كما أجهز على أبنائه الأربعة (بنتين وصبيين) بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، تاركًا إياهم غارقين في بركة من الدماء.

أخبار ذات علاقة مصر.. مشاجرة بسبب طائرة ورقية تتحول لجريمة قتل

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب يعاني اضطرابات نفسية، يرجح أن تكون سببًا رئيسًا في اقترافه هذه الجريمة المروعة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن رجال الأمن يقومون بعمليات تمشيط وبحث مكثفة في الغابة القريبة من مسرح الجريمة، باستخدام الكلاب المدربة وطائرة "درون" مزودة بكاميرا، من أجل العثور على الجاني.

وتم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بمصلحة الطب الشرعي بمدينة تطوان، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الفاجعة بتعليمات من النيابة العامة.