عم الفنانة أنغام "جثة متحللة" في شقته بالجيزة

في واقعة صادمة، عثرت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم السبت، على جثة عم المطربة أنغام، محمود علي سليمان، متحللةً داخل شقته بشارع "البحر الأعظم" في محافظة الجيزة، بعد وفاته بأيام.

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة الجيزة بلاغاً من بعض الأهالي المقيمين بأحد العقارات في الشارع يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالطابق الثامن، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المكان المذكور بعد الحصول على إذن من النيابة العامة لفتح باب الشقة.

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وفور دخول الشقة، عُثر على الجثة، وتبين أنها لرجل في العقد السابع من العمر، يدعى "محمود علي سليمان، شقيق الموسيقار الشهير "محمد علي سليمان" وعم المطربة أنغام، الذي كان يقيم بمفرده منذ عدة سنوات داخل الشقة التي يمتلكها، وتوفي منذ أيام.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، بعد التأكد من سلامة منافذ الشقة ومحتوياتها، وعدم وجود إصابات ظاهرية أو آثار عنف على الجثة.

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وتم إخطار شقيق المتوفى، الذي حضر إلى الشقة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، لتُصدر بعدها النيابة قراراً بدفن الجثمان بعد تسليمه لذويه.