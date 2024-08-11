قوبل الإعلان عن رصد أول هدهد يحط رحاله في الكويت في فصل الصيف الحالي بترحيب واسع، حضرت فيه الطرافة، إذ يرتبط وصول ذلك الطائر المميز ببدء انحسار الحرارة في البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) صورة للهدهد، وقالت إنها التقطت له يوم أمس السبت في منطقة "الضباعية" جنوبي البلاد، وهي بشارة لانحسار الحر في البلاد.

وتناقل مدونون كويتيون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي صور الوافد الجديد، على أمل انحسار الحر بالفعل في البلاد، بعد أن وصل لمستويات قياسية، إذ تتجاوز الحرارة الـ 45 درجة مئوية حالياً.

ولم تغب الطرافة عن تعليقات مدونين كويتيين يرون أن موسم الحر في أوجه حالياً، وأن الهدهد الوافد ربما وصل عن طريق الخطأ، وسيغادر سريعاً بسبب الحرارة المرتفعة.

وكتب أحد المغردين في موقع "إكس" معلقاً على صورة الهدهد: "يا هلا ويا مرحبا بالهدهد، ورجوعك خير يا وجه الخير"، وقالت مغردة أخرى في السياق ذاته "ما شاء الله.. بشارة خير".

وفي سياق مغاير، كتب مغرد ثالث يدعى "بوحمد": "الله يهديكم وين انحسر الحر، الحين 45 درجة، تونا مخلصين من صلاة المغرب الله يرحمنا برحمته".

واختار مغرد آخر تفسيراً طريفاً لقدوم الهدهد إلى الكويت، وكتب موضحاً "أتوقع مضيع الطريق".

وتقول وكالة الأنباء الكويتية إن قدوم الهدهد إلى الكويت تزامن مع انخفاض درجات حرارة الصيف العالية في ساعات الليل والصباح الباكر.