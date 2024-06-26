ما قصة ذوبان تمثال أبراهام لينكولن الشمعي في واشنطن؟

تسببت موجة الحر التي اجتاحت الولايات المتحدة أخيرا، في ذوبان تمثال شمعي يبلغ طوله نحو مترين للرئيس السادس عشر للبلاد أبراهام لينكولن، والموجود خارج مدرسة ابتدائية في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وذاب التمثال الذي يشبه نصبا لنكولن التذكاري، مع وصول درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في شمال غرب واشنطن، يوم السبت.

وأظهرت صورة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأس تمثال لينكولن وقدمه اليمنى ذائبين، وساقيه مفصولتين عن جذعه.