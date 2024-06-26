ما قصة ذوبان تمثال أبراهام لينكولن الشمعي في واشنطن؟
تسببت موجة الحر التي اجتاحت الولايات المتحدة أخيرا، في ذوبان تمثال شمعي يبلغ طوله نحو مترين للرئيس السادس عشر للبلاد أبراهام لينكولن، والموجود خارج مدرسة ابتدائية في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وذاب التمثال الذي يشبه نصبا لنكولن التذكاري، مع وصول درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في شمال غرب واشنطن، يوم السبت.
وأظهرت صورة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأس تمثال لينكولن وقدمه اليمنى ذائبين، وساقيه مفصولتين عن جذعه.
هل أرادت منفذة التمثال أن يذوب؟
والتمثال الشمعي التذكاري، من تنفيذ الفنانة الأمريكية ساندي ويليامز، بتكليف من CultureDC وبتمويل جزئي من منحة الفنون العامة للفنون والعلوم الإنسانية لبناء مجتمعات الفنون العامة.
ووُضع التمثال أمام مدرسة "غاريسون" الابتدائية يوم 15 فبراير الماضي، وقالت الفنانة وقتها: "تقليديًا، تُصنع الآثار لتستقر وتتجمع مع صدئها؛ لأنها تقاوم التغيير، في محاولة لتخليد واقع معين، لكن أنا مهتمة بتصور التغيير وبناء المعالم الأثرية القادرة على الاحتفاظ بسجل حي. ومن خلال إذابة هذه النسخة الشمعية من الآثار الشهيرة، يتم منح الناس سلطة على هذه الشخصيات التي لا يمكن المساس بها قانونيا عادةً".
يذكر أن تمثال أبراهام لينكولن لساندي ويليامز كان موضوعا في الموقع التاريخي لمعسكر باركر، الذي كان في السابق مخيمًا للاجئين في فترة الحرب الأهلية، والذي كان يؤوي العبيد السابقين والمحررين، وفي فبراير الماضي تم نقله لمدرسة غاريسون الابتدائية.