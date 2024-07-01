ضرب عاملاً في مغسل سيارات.. الكويت تسجن ضابطاً رفيعاً

قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، بسجن ضابط كويتي رفيع، لمدة سبع سنوات، بعدما أدين بضرب عامل في مغسلة سيارات، وتسبب له بضرر كبير وصل حد الشلل.

ووقعت الحادثة في يناير من العام 2023، عندما تعرض عامل غسيل السيارات يحمل جنسية دولة بنغلاديش، لضرب من صاحب سيارة يعمل ضابطًا برتبة عقيد في وزارة الداخلية، بسبب خلاف حول الغسيل.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن محكمة التمييز ذات الأحكام القطعية، قضت بحبس الضابط 7 سنوات بعد أن اعتدى على العامل وتسبب له بشلل رباعي.

كما تضمن الحكم إلزام الضابط بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية مع الإحالة للدعوى المدنية.

وكان الحكم في القضية، صدر أول مرة عبر محكمة الجنايات، ونص على سجن المعتدي 10 سنوات، لكن المتهم اعترض لدى محكمة الاستئناف التي خفضت المدة إلى 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، قبل أن تؤكده محكمة الاستئناف.