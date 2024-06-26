ثمنها 5 آلاف دولار.. فنانة مصرية تشتكي من تلف حقيبة يدها‎

أعلنت الفنانة المصرية هاجر أحمد اتخاذها إجراء قانونيا ضد مغسلة قامت بإتلاف حقيبتها باهظة الثمن، التي اشترتها من ماركة "ديور" العالمية.

وقالت هاجر، خلال تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك: "تجربتي السيئة مع مغسلة، ليها فروع كتير في القاهرة الجديدة. من حوالي شهرين ونص، اتصلت بيهم اسألهم أن عندي شنطة غالية نوعها كريستيان ديور باهظة الثمن، وفيها بقعة كدة بالألوان بسيطة بنتي عملاها، وسألتهم هل تقدروا تشيلوا البقعة دي ولا لأ؟، قالولي طبعا يا فندم إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية، للعلم أن سعر الشنطة حاليًا تقريبًا 5000 دولار".

وأضافت: "لأني عارفة إني لأزم أودي الشنطة للمكان بتاعها يظبطوها بس المشكلة أن أقرب مكان ليا دبي، وأنا مش مسافرة دبي الفترة دي أبدًا، بعد ما تواصلت معاهم أكدولي أنهم يقدروا ينظفوها بسهولة، وأنهم كمان بيستخدموا نفس المواد الكريستيان ديور بيستخدموها، قُلت أنا هديكم الشنطة وشوفوا هتعرفوا ولا لأ، لو لا ابعتوهالي، وأكدت عليهم فوق الـ50 مرة، قالولي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لأ ومش هنجازف يا فندم طبعًا".

استكملت هاجر أحمد: "اتصلت بيهم قُلتلهم بصيتوا على الشنطة ولا لأ، قالولي طبعًا سهلة جدًا وهتوصل خلال أسبوع متقلقيش، قُلت تمام وأكدت أنها مش بتتغسل بماية ولا بتدخل غسالة، قالولي لا طبعًا لا ماية ولا غسالة ليها مواد معينة".

وأردفت: "سبتهم خالص وبعتهولي بعد أسبوع، والصدمة كانت اللوغو بتاعها اللي بـ ماء الدهب ممسوح، والشنطة محروقة من جوة والأيد بتاعتها مكسورة، ومتقطعة من الجناب كلها دايبة وكل معالمها راحت، اتصلت بيهم قُلتلهم عايزة صاحب المكان كلمت واحد مش فاكرة اسمه، وقالي أنا شريك في المكان ونعملك اللي أنتي عايزاه، وتحت أمرك وكان محترم أوي أول مكالمة وقالي ابعتيلي الشنطة".

أضافت هاجر أحمد: بعتله الشنطة اللي حاطنها في كيس بلاستيك، وبعتوهالي تاني وحط فيها كيس منفوخ عشان تسند طولها وبعتهالي معاها بوكيه ورد، طبعًا أنا رجعت الورد، وشوفت الشنطة، وكلمت الراجل قُلتله عملت إيه قالي رجعتهالك جديدة، قُلتله حضرتك واعي للي بتقوله الشنطة احترقت أنتم ضحكتوا عليّا، الشنطة مبقاش ليها معالم واللوغو بتاعها اتمسح".

وختمت: "محدش أهتم، كل أسبوعين يكلموني يقولوا ممكن تقلنا إيه اللي حصل قُلت في حاجة مش مظبوطة أنا كل أسبوعين بحكي وببعت كل حاجة ومحدش بياخد فعل، وفي مرة مكالمة معاهم قالولي هو مش الراجل بعت ورد ليكي، استغربت جدًا، وآخر مكالمة حماية المستهلك قالولي الفاتورة بتاعة الشنطة اللي هيا 250 جنيها هيدوهالك تقريبا 10 أضعاف وده قانون حماية المستهلك".