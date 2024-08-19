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روبرت دي نيرو يقفز من ارتفاع 10 أمتار احتفالا بعيد ميلاده الـ81 (فيديو)

روبرت دي نيرو يقفز من ارتفاع 10 أمتار احتفالا بعيد ميلاده الـ81 (فيديو)
روبيرت دي نيرو المصدر: AFP
فريق التحرير
فريق التحرير
19 أغسطس 2024، 12:37 م

شاركت درينا دي نيرو، الابنة الكبرى للنجم الأمريكي روبرت دي نيرو، مقطع فيديو لوالدها وهو يقفز من يخت احتفالًا بعيد ميلاده الحادي والثمانين.

وعلقت درينا على الفيديو الذي شاركته في إنستغرام قائلة "أحبك بكل ما أوتيت من قوة، وإلى الأبد".

في مقطع الفيديو، قفز بطل فيلم Good fellas من يخت، فاره وسط المحيط، ورغم أن روبرت غاص برأسه أوَّلًا، فإنه انتهى به الأمر إلى النزول على ظهره.

وفي الفيديو قالت درينا "إنه مجنون.. يا إلهي. يا إلهي. هل أنت بخير؟" ليظهر والدها بعد لحظات على السطح في الماء، قائلًا"أنا بخير".

وسألت درينا أحد العاملين على متن اليخت عن الارتفاع الذي قفز منه والدها، فأجاب "نحو 10 أمتار".

يذكر أن ابن درينا "لياندرو" توفي بسبب مزيج "سام" من المخدرات غير المشروعة، بحسب ما كشفه الطبيب الشرعي في أغسطس/آب الماضي.

وفي أعقاب أنباء وفاة حفيده، أصدر روبرت دي نيرو بيانًا قال فيه إنه يشعر "بحزن عميق" لفقدان حفيده، وإنه يقف إلى جانب ابنته في محنتها.

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روبرت دي نيرو

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