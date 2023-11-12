ممثلو هوليوود يربحون معركتهم ضد الذكاء الاصطناعي‎

وأكد المفاوض عن نقابة "ساغ - أفترا" دنكان كرابتري - أيرلند خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أن الاتفاق "يسمح بإعادة تحريك عجلة القطاع"، دون أن "يمنع الذكاء الاصطناعي"، "لكنه يضمن حماية الفنانين".

وأضاف "حقهم في الموافقة محميّ، وكذلك حقهم في العمل والحصول على أجر عادل".

في السنوات الأخيرة، سمح الذكاء الاصطناعي للأستوديوهات بإعادة نجوم متوفين إلى الشاشة باستخدام نسخ رقمية واقعية، أو استخدام صور ظلية خلفية تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتقليل عدد الإضافات في مشاهد الفيلم.

وحرصًا على خفض التكاليف، يرغب منتجون كثر في التركيز على الذكاء الاصطناعي. وقد بدأ البعض في مطالبة الممثلين بالخضوع لـ"عمليات مسح جسدي" لنسخ حركاتهم وتعابيرهم، غالبًا دون توضيح كيف ومتى سيتم استخدام الصور.

ضمانات

بموجب الاتفاق، بات واجبًا أن يحصل الممثل عند استخدام نسخته الرقمية المتماثلة على الدخل نفسه الذي كان سيحصل عليه فيما لو قام بـ"قدر العمل" عينه بنفسه، وفق ما أوضح دنكان كرابتري - أيرلند.

أما بالنسبة للكومبارس في الأعمال، فـ"لا يمكن استخدام أي نسخة رقمية لتجنّب المشاركة والدفع لممثل من الدرجة الثانية"، بحسب كرابتري - أيرلند.

كما يتعيّن أن تحصل الأستوديوهات على موافقة الممثل أو أصحاب الحقوق لكل استخدام لنسخته الرقمية المتماثلة. ويجب أن يقدّم العقد "وصفًا دقيقًا بشكل معقول" لكيفية استخدام هذه النسخة المتماثلة.

وهذه المرة الأولى التي تكون فيها تقنية الذكاء الاصطناعي جزءًا من متطلبات "ساغ - أفترا"، التي تُعيد التفاوض بشأن عقدها مع الأستوديوهات كل ثلاث سنوات تقريبًا.

وبالنسبة لرئيسة النقابة فران دريشر، كان لا بدَّ من التطرق إلى الموضوع لأن "السنة تعادل ثلاثة أشهر في عالم الذكاء الاصطناعي".

وقالت النجمة السابقة لمسلسل "ذي ناني" خلال مؤتمر صحفي الجمعة "لو لم نحصل على هذه الضمانات، ماذا كان سيحدث خلال ثلاث سنوات؟".

وأضافت "كان من الممكن أن يصبح الأمر بعيدًا عن متناولنا لدرجة أننا كنا نسعى دائمًا إلى تحقيق شيء ما، دون أن نحققه أبدًا".

عنصر حاسم

موضوع آخر كان محل خلاف حول الذكاء الاصطناعي وهو استخدام "ممثلين زائفين" وصفتهم مجلة "فراييتي" المتخصصة بأنهم كائنات "متحوّلة" أو "فرانكنشتاين رقميون"، وهي نسخ رقمية مطورة فعليًّا من أجزاء مختلفة من الجسم لممثلين حقيقيين.

وقال دنكان كرابتري - أيرلند لمجلة فراييتي "إذا استخدمت ابتسامة براد بيت وعين جينيفر أنيستون، فلكل منهما الحق في الموافقة".

وأشار إلى أن الأستوديوهات هنا أيضًا باتت مطالبة بالحصول على موافقة صريحة من كل ممثل معنيّ، ويمكن التفاوض على أجره بواسطة نقابة "ساغ -أفترا".