ثلوج "غير مسبوقة" تغلق المدارس وتعوق التنقل في نيويورك (صور)

تضرب شمال شرق الولايات المتحدة عاصفة شتوية شديدة أدت إلى تساقط ثلوج سميكة في نيويورك للمرة الأولى منذ عامين، وتسببت في إلغاء رحلات جوية، وإغلاق مدارس.

وأُلغيت أكثر من 1220 رحلة جوية بما فيها 43% من الرحلات في مطار لاغارديا في نيويورك، بالإضافة إلى واحدة من كل 5 رحلات في مطار جون إف كينيدي الدولي في المدينة، وفق موقع "فلايت أوير" المتخصص في تتبع حركة الطيران.

واضطُرت المدارس لإغلاق أبوابها في مدينة نيويورك فيما دعت السلطات العامة إلى تجنب القيادة وسط ظروف قد تكون خطرة.

وغطت ثلوج سميكة مدينة نيويورك (8.5 ملايين نسمة) ومواقعها الأكثر شهرة، مثل: سنترال بارك، وجسر بروكلين، وساحة تايمز سكوير، وضواحيها.

ويعود آخر تساقط للثلوج في المدينة إلى 16 كانون الثاني/يناير العام الماضي.