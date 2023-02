"سيد الخواتم" في أجزاء جديدة.. عالم خيالي غير مستكشف

وحققت الأجزاء الثلاثة من الفيلم أرباحاً كبيرة خلال عرضها في دور السينما حول العالم وبلغت ما يقرب من 3 مليارات دولار.

كما نال الجزء الثالث من الفيلم والذي يحمل عنوان" The Return of the King، "عودة الملك"، 11 جائزة أوسكار.

يذكر أن قسم الرسوم المتحركة في "وارنر برذرز"، و"نيور لاين"، يعمل على إنتاج فيلم إنيميشن، قائم على رواية سيد الخواتم، ويحمل عنوان The War of the Rohirrim، "حرب الروهيريم"، والذي يتوسع في قصة هيلم هامرهاند، الزعيم الأسطوري لمملكة روهان الخيالية، ومن المقرر عرضه في دور السينما في أبريل 2024.

وصدر أول مسلسل تلفزيوني لرواية سيد الخواتم في عام 2022، بعنوان The Rings of Power، "قوة الخواتم"، وبلغت تكلفة صنعه أكثر من 450 مليون دولار.