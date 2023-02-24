"سيد الخواتم" في أجزاء جديدة.. عالم خيالي غير مستكشف

بعد 20 عاماً على إصدار ثلاثية الفيلم الخيالي Lord of the Rings (سيد الخواتم)، المأخوذة عن رواية الكاتب البريطاني الراحل جون تولكين، أعلنت شركة "وارنر برذرز" الأمريكية للإنتاج السينمائي، الخميس، الاستعداد لتصوير أجزاء جديدة.

وكشفت شركة "وارنر برذرز"، وفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، عن التوصل لصفقة مع شركة "إمراسر جروب" السويدية لصناعة الألعاب، وهي المالكة لمعظم أعمال الكاتب تولكين لإنتاج المزيد من الأجزاء لسلسلة أفلام "سيد الخواتم".

وأوضحت الشركة أن الأجزاء الجديدة ستعرض تفاصيل إضافية من العالم الخيالي الذي لا يزال غير مستكشف في أرض "ميدل إيرث" الخيالية الشهيرة في روايات الكاتب تولكين.