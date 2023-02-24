"سيد الخواتم" في أجزاء جديدة.. عالم خيالي غير مستكشف
بعد 20 عاماً على إصدار ثلاثية الفيلم الخيالي Lord of the Rings (سيد الخواتم)، المأخوذة عن رواية الكاتب البريطاني الراحل جون تولكين، أعلنت شركة "وارنر برذرز" الأمريكية للإنتاج السينمائي، الخميس، الاستعداد لتصوير أجزاء جديدة.
وكشفت شركة "وارنر برذرز"، وفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، عن التوصل لصفقة مع شركة "إمراسر جروب" السويدية لصناعة الألعاب، وهي المالكة لمعظم أعمال الكاتب تولكين لإنتاج المزيد من الأجزاء لسلسلة أفلام "سيد الخواتم".
وأوضحت الشركة أن الأجزاء الجديدة ستعرض تفاصيل إضافية من العالم الخيالي الذي لا يزال غير مستكشف في أرض "ميدل إيرث" الخيالية الشهيرة في روايات الكاتب تولكين.
وسيتم تصوير أجزاء جديدة من الفيلم من خلال شركتي "وارنر برذرز"، و"نيور لاين"، للإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة، والتي أنتجت الأجزاء الثلاثة للفيلم، بين عامي 2001 – 2003، وأخرجها المخرج بيتر جاكسون.
وبحسب "ذا غارديان"، فإن هذه الصفقة الجديدة تعني أن استديوهات "وارنر برذرز"، و"نيور لاين"، يمكنها إنتاج أفلام لسنوات متعددة مبنية على روايات "سيد الخواتم" للكاتب تولكين.
وقال مايك دي لوكا، من قسم الأفلام في شركة "وارنر برذرز" "إن الأجزاء الجديدة من الفيلم لم تكرر الأحداث السابقة، فإن الكون الشاسع والمعقد والمذهل الذي حلم به تولكين لا يزال غير مستكشف إلى حد كبير".
وحققت الأجزاء الثلاثة من الفيلم أرباحاً كبيرة خلال عرضها في دور السينما حول العالم وبلغت ما يقرب من 3 مليارات دولار.
كما نال الجزء الثالث من الفيلم والذي يحمل عنوان" The Return of the King، "عودة الملك"، 11 جائزة أوسكار.
يذكر أن قسم الرسوم المتحركة في "وارنر برذرز"، و"نيور لاين"، يعمل على إنتاج فيلم إنيميشن، قائم على رواية سيد الخواتم، ويحمل عنوان The War of the Rohirrim، "حرب الروهيريم"، والذي يتوسع في قصة هيلم هامرهاند، الزعيم الأسطوري لمملكة روهان الخيالية، ومن المقرر عرضه في دور السينما في أبريل 2024.
وصدر أول مسلسل تلفزيوني لرواية سيد الخواتم في عام 2022، بعنوان The Rings of Power، "قوة الخواتم"، وبلغت تكلفة صنعه أكثر من 450 مليون دولار.