العثور على جثة امرأة "تحت الماء" مقيدة بسلاسل في تايلاند

عُثر على جثة امرأة مجهولة الهوية مقيدة بسلسلة مربوطة بسلاسل خرسانية ومغمورة تحت الماء في موقع صيد شهير بمقاطعة فانغ نغا في تايلاند؛ ما دفع السلطات للتعامل مع الحادث كجريمة قتل محتملة.

واكتشف السكان المحليون الجثة طافية قرب رصيف بان ثا ياي؛ ما أثار الذعر ودفعهم لإبلاغ الشرطة، التي وصلت إلى المكان برفقة فرق الإنقاذ.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، كانت الضحية ترتدي شورتًا رماديًّا وقميصًا بنيًّا، ويُعتقد أنها كانت في الماء لمدة يومين قبل أن تطفو. ولم تُعرف بعد هويتها أو جنسيتها.

وأشارت التحقيقات الأولية وفقًا لصحيفة "ميرور"، إلى وجود سلسلة ثقيلة ملفوفة حول رقبة الضحية، ومثبتة بدمبلين خرسانيين؛ ما يُرجح أنه تم استخدامها لإغراقها وإخفاء الجثة.

ورغم محاولات إغراقها، طفت جثة المرأة في النهاية على الشاطئ حيث عَثر عليها السكان. وأرسلَت الشرطة الجثة إلى الطب الشرعي لإجراء تشريح كامل لتحديد سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت الضحية لا تزال على قيد الحياة عند إلقائها في الماء.

ويُجري المحققون حاليًّا مراجعة كاميرات المراقبة في الرصيف والممرات المائية القريبة بحثًا عن أدلة، كما تم توجيه القادة المحليين للتحقق من وجود نساء مفقودات تتطابق مواصفات إحداهنَّ مع مواصفات الضحية.

وفي بيان، قال الملازم فيرويت تشايتشانيوت: "هذه قضية خطيرة ونتعامل معها كاحتمال لجريمة قتل؛ لأن طريقة تثبيت الجثة بالأثقال تشير إلى محاولة إخفائها".

ودعت الشرطة كلَّ من لديه معلومات للتواصل فورًا، خاصةً إذا لاحظ نشاطًا مشبوهًا بالقرب من رصيف بان ثا ياي خلال الأيام الماضية.

وهذا الحادث ليس الوحيد المروع مؤخرًا في البلاد، حيث عَثر المحققون في رايونج على جثة امرأة محشوة داخل حقيبة سفر مغلقة ومربوطة بأثقال، تطفو قرب ملعب غولف.