المتهم الرئيس يدلي باعترافات "صادمة" في مقتل "جواهرجي بولاق"

أدلى المتهم الرئيس في قضية مقتل الجواهرجي حسني الخناجري بمنطقة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة والمعروفة إعلاميًّا بـ"جواهرجي بولاق" باعترافات تفصيلية حول الجريمة، قبل أن تقرر سلطات التحقيق إحالته وأربعة آخرين إلى محكمة الجنايات.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة بالتنسيق مع آخرين، لكنه تولي التنفيذ النهائي بمفرده، حيث ظل فترة يراقب محل الذهب وعرف المواعيد التي يكون فيها الضحية بمفرده دون عمال أو مساعدين.

وأوضح المتهم، ويُدعى محمد حسن 44 عامًا، أنه تعرَّف على صاحب المحل وأقنعه أنه صرَف مؤخرًا وديعة بنكية بقيمة مليون جنيه ويرغب في شراء سبائك ذهبية بقيمتها، وأنه سيذهب لإحضار المبلغ من البيت، وبالفعل عاد بعد تغيير ملابسه وارتداء غطاء للرأس حتى لا تتعرَّف عليه كاميرات المراقبة.