يستعد المخرج المغربي رشيد المحب لتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "جاك بوت" بمدينتي مراكش والدار البيضاء، بمشاركة عدد من فناني المغرب البارزين.

ويرصد الفيلم في إطار كوميدي تشويقي دراما المال والشهرة في حياة مؤثري مواقع التواصل، وما يكتنفها من غموض وأوهام وخداع قد تورط أصحابها في أزمات وكوارث.

ويحكي الشريط السينمائي قصة فتاة عادية من حي شعبي، تقرر اقتحام عالم منصات التواصل؛ بحثًا عن النفوذ والتأثير وحياة الرفاهية تحت اسم "سمية ستار".

تنجح الفتاة في مسعاها، وتتحول إلى "نموذج" يسعى الآخرون إلى استنساخه، وفعلًا تساعد ثلاثة من أبناء حيها، وتعدهم بتحقيق حلم الثراء السريع، ولكنهم يجدون أنفسهم متورطين في جرائم خطرة تتعلق بالتأثير في الأسواق المالية.

يشهد الفيلم عودة الممثلة القديرة نعيمة بوحمالة إلى عالم السينما بعد غياب، فضلًا عن مشاركة كل من الممثل المخضرم عبد الإله عاجل ورفيق بوبكر وعمر لطفي ونجاة الوافي ووصال بيريز.

ويشارك في العمل رجل الأمن المتقاعد، اليوتيوبر، عبد القادر الخراز صاحب القصص البوليسية، إذ يخوض ثاني تجربة له في عالم التمثيل من خلال تجسيد دور شرطي في الفيلم.