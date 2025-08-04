آلاف المشاهدات لنهاية سعيدة بعد 43 طلب زواج (صور)

بعد 43 عرض زواج، وافقت سارة وينتريب (38 عاماً) أخيراً على الارتباط بشريكها لوك وينتريب (36 عاماً)، الذي تحلّى بصبر استثنائي طوال رحلتهما العاطفية.

وعقد الثنائي قرانهما وسط دهشة الكثيرين من تفاصيل قصتهما الفريدة.

وانتشرت فيديوهات طلبات الزواج المتكررة للوك على "تيك توك"، مع العبارة الشهيرة: "43 طلب زواج، والآن سنتزوج في غضون أسبوعين"، وجذبت آلاف المشاهدات.

وبدأت القصة عام 2018، عندما تقدّم لوك بعرضه الأول بعد ستة أشهر فقط من تعارفهما، لكن سارة رفضت. فقد كانت خارجة لتوها من علاقة طويلة، وكانت حذرة بشأن اتخاذ التزام جديد بسرعة، لا سيما مع وجود ثلاث بنات في حياتها.

وعلى الرغم من مشاعر الحب المتبادلة، فضّلت التريث.

أما لوك، فلم يثنه الرفض عن المحاولة. فمع كل رفض، ازداد إبداعه في طلب الزواج، حيث اختار أماكن غير معتادة مثل القلاع المهجورة، واستأجر موسيقيين، ونظّم عشاءً رومانسيا على ضوء الشموع.

أخبار ذات علاقة عرض زواج غريب ينتهي بكارثة في تركيا (فيديو)

وفي إحدى المرات طلب الزواج ببراغ، وحوّل قلعة مهجورة إلى مشهد ساحر مزين بالشوكولاتة والشمبانيا والأضواء الساحرة، لكن رغم كل ذلك، رفضت سارة.

وفي النهاية، وافقت سارة بعد أن طلبت من لوك التوقف مؤقتا والانتظار للحظة المناسبة. وجاءت تلك اللحظة في غرينتش بلندن، حيث اجتمع الشرق والغرب تحت توقيت عالمي، مع عازف شوارع يعزف أغانيها المفضلة.

وقالت سارة: "عندما طلب مني الزواج قال: ‘هذا مركز العالم وأنتِ مركز عالمي، وأريدكِ أن تتزوجيني’... وفي تلك اللحظة، فاز بقلبي أخيراً".