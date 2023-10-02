كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها‎

عندما ينظر العلماء إلى الأرقام لتقييم موسم الحرائق في كندا، يجدون صعوبة في إيجاد التعابير لوصفه ويؤكدون أنه "غير مسبوق" و"استثنائي من حيث الحجم والمدة"، وسيكون له "عواقب وخيمة على المدى الطويل".

يقول يان بولانجيه الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية، "الأمر بسيط: لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية على نطاق كندا".

لم يسبق أن أتت حرائق على هذا الحجم الكبير من المساحات (18 مليون هكتار، 6400 حريق) أو أن تم إجلاء هذا العدد الكبير من الأشخاص (أكثر من 200 ألف) وتضرر عدة مقاطعات واندلاع حرائق ضخمة.