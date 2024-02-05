فنانون عرب يغنون باللهجة المغربية.. هل تخطوا "عقدة" الدارجة؟

يميل عدد من الفنانين العرب لأداء أغانٍ باللهجة المغربية، بعدما كانت اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية تجتاح سوق الأغنية العربية لسنوات عدة.

وآخر هؤلاء الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي كررت تجربتها مع الجمهور المغربي بأغنية "قولّي" من ألبومها الجديد، بعد نجاح أغنيتها الأولى بالدارجة المغربية "ديالي".

وأضحت اللهجة المغربية موضة الفنانين العرب الذين برزوا من خلال أغانٍ مغربية، خصوصا بعد موجة الغناء المغربية الحديثة ونجاح عدد كبير من الفنانين المغاربة في إيصال الأغنية المغربية إلى دول المشرق.

وتحدى عدد كبير من الفنانين العرب عائق اللغة الدارجة المغربية، فأصروا على إبراز قدراتهم في فهمها والأداء بها؛ لكسب الجمهور المغربي الواسع؛ خصوصا في الحفلات التي يحيونها في إطار المهرجانات الكبيرة التي تقام بالمغرب.

ويؤكد الباحث والفنان نبيل الجاي، أن "الفضل في نشر اللهجة المغربية بين الفنانين العرب وإقبال الفنانين للغناء بها، يعود بشكل كبير للمهرجانات الفنية التي ينظمها المغرب عموما، وبشكل خاص مهرجان موازين بالعاصمة الرباط".