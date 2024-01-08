سر أكاساكي.. القرية التي صمدت في وجه الزلزال (صور)
دمّر الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو اليابانية يوم رأس السنة المباني الخشبية في كل أنحائها، لكن قرية صيد صغيرة صمدت في وجه الكارثة بفضل الهندسة المعمارية الذكية التي يعود تاريخها إلى عقود.
تخلخلت بعض الأسقف لكن أياً من مباني أكاساكي، وعددها حوالي 100، لم ينهَر عندما ضرب زلزال قوته 7,5 درجة اليابان، وكان مركزه على مسافة كيلومترات فقط منها.
بعد الزلزال، قاد ماساكي ساتو سيارته مسافة 300 كيلومتر من منزله في طوكيو إلى أكاساكي لتفقد المنزل الذي يملكه منذ العام 2017 وبُني قبل 85 عاماً ويديره كمنزل ضيافة صيفي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرجل البالغ 43 عاماً: "يقع المنزل على مساحة ضيقة جداً من الأرض ويضم غرفاً صغيرة مع العديد من الأعمدة" ما يجعله أكثر متانة.
وللصمود أمام الأمطار الغزيرة والثلوج ورياح المحيط التي تضرب سواحل بحر اليابان، لا يوجد في منزل ساتو وفي معظم المنازل الأخرى في أكاساكي سوى عدد قليل من النوافذ الزجاجية.
أما جدرانها الخارجية فمصنوعة من ألواح خشب متينة موضوعة بشكل أفقي، وتدعم الهيكل عوارض سميكة تتقاطع مع السقف.
وكانت السلطات أعلنت أن 168 شخصاً على الأقل قضوا جراء الزلزال والهزات الارتدادية العديدة التي تلته، فيما لا يزال 323 في عداد المفقودين، لكن تلك القرية المتماسكة لم تشهد وقوع أي ضحية.
وحتى أمواج التسونامي الناجمة عن الزلزال لم تصل إلى المنازل، إذ إنها مبنية على أرض مرتفعة قليلاً بأعمدة إسمنتية تحميها من البحر.
وقال ساتو: "شعرت بارتياح كبير لأن القرية ما زالت قائمة، أعتقد أن الفضل في ذلك يعود إلى تصميم المنازل".
بدوره، قال الصياد سييا شيناغاوا (78 عاما) وهو أحد سكان القرية، إن الحال كانت نفسها في كل أنحاء القرية حيث "تصميم المنازل هو نفسه تقريبا".
وأضاف: "تقليديا، تتكوّن من سقيفة تواجه الساحل، وتحمي من الرياح، وخلفها منزل رئيسي ضيق".
وأشار شيناغاوا إلى أن هذا التصميم يعود إلى الأيام التي كان فيها كل صياد يطلق قاربه من سقيفته مباشرة إلى البحر.
لكن عندما اندلع حريق دمّر جزءا كبيرا من القرية أواخر الثلاثينيات، أعاد السكّان بناء المنازل بتصميم موحد وأكثر متانة.
شيخوخة
لكن هذه القرية التي تبدو أنها غير قابلة للتدمير، تواجه مشكلة منتشرة على نطاق واسع في اليابان وهي شيخوخة السكان، إذ إن أعمار معظم سكان أكاساكي تزيد عن 65 عاماً ويعيش العديد منهم بمفردهم، مثل أكيو واكاسا البالغة 74 عاما والتي قالت: "جارتي وجارتها تعيشان أيضا بمفردهما".
وبحسب واكاسا، فإن جزءا من المشكلة هو أن "إصلاح المنازل يكلف أموالاً". وأوضحت: "لا أعرف ما عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن الأمر يستحق إصلاح المنزل والاستمرار في العيش هنا عندما لا يكون لديهم وريث".
بالنسبة إلى ساتو، وهو موظف في شركة لتكنولوجيا المعلومات ويعمل أيضا في تجديد العقارات، فإن رؤية أكاساكي تتدهور شيئاً فشيئاً "أمر صعب للغاية".
وقال إن المنطقة رغم تصميمها الفريد، لا تعترف بها الحكومة كتراث ثقافي، إلا أنها مكان يعيش فيه السكان بأسلوب حياة بسيط وتقليدي.
وعندما لا يكون هناك من يعيش في منزل، يُهدم؛ ما يؤدي إلى تآكل سحر القرية، كما قال ساتو.
وأضاف: "أكاساكي التي حافظت على تصميم فريد وموحد لبيوتها... تفقد مظهرها الخلاب".
ولإنقاذ أكاساكي، اشترى ساتو خمسة منازل فيها ورمّم سقيفاتها، ويخطط لفتح مقاه ومطاعم في القرية.
وختم قائلا: "القرية أغلى من أن نخسرها".