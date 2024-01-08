سر أكاساكي.. القرية التي صمدت في وجه الزلزال (صور)

بعد الزلزال، قاد ماساكي ساتو سيارته مسافة 300 كيلومتر من منزله في طوكيو إلى أكاساكي لتفقد المنزل الذي يملكه منذ العام 2017 وبُني قبل 85 عاماً ويديره كمنزل ضيافة صيفي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرجل البالغ 43 عاماً: "يقع المنزل على مساحة ضيقة جداً من الأرض ويضم غرفاً صغيرة مع العديد من الأعمدة" ما يجعله أكثر متانة.

وللصمود أمام الأمطار الغزيرة والثلوج ورياح المحيط التي تضرب سواحل بحر اليابان، لا يوجد في منزل ساتو وفي معظم المنازل الأخرى في أكاساكي سوى عدد قليل من النوافذ الزجاجية.

أما جدرانها الخارجية فمصنوعة من ألواح خشب متينة موضوعة بشكل أفقي، وتدعم الهيكل عوارض سميكة تتقاطع مع السقف.

وكانت السلطات أعلنت أن 168 شخصاً على الأقل قضوا جراء الزلزال والهزات الارتدادية العديدة التي تلته، فيما لا يزال 323 في عداد المفقودين، لكن تلك القرية المتماسكة لم تشهد وقوع أي ضحية.

وحتى أمواج التسونامي الناجمة عن الزلزال لم تصل إلى المنازل، إذ إنها مبنية على أرض مرتفعة قليلاً بأعمدة إسمنتية تحميها من البحر.