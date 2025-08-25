إغلاق مطعم في أربيل بسبب لوحة "العشاء الأخير" (صورة)

أغلقت السلطات المحلية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مطعماً للوجبات السريعة بعدما أثار إعلان صادم له، موجة انتقادات بسبب استخدامه رمزاً دينياً.

ونشر المطعم عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلاناً يتضمن صورة للوحة "العشاء الأخير" ذات المكانة الدينية لدى أتباع الديانة المسيحية، بعدما أجرى عليها إضافات تلائم مطعمه.

وفي الإعلان المثير للغضب، تظهر وجبة "بيتزا" على الطاولة، بينما كتب باللغة الإنجليزية " the last slice" أو "الشريحة الأخيرة".

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن السلطات الأمنية أغلقت المطعم، بينما نقلت شبكة "964" المحلية عن قائم قام أربيل، نبز عبد الحميد، قوله: "نرفض أي موضوعات تؤدي إلى الفتنة، وازدراء الأديان".

وتعرَّض المطعم لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما من مدونين يعيشون في بلدات عراقية تقع ضمن إقليم كردستان، وتضم أتباعاً للديانة المسيحية.

ولم يعلّق مالك المطعم على قرار الإغلاق حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وما إذا كان محدداً بمدة زمنية.

وتعود لوحة العشاء الأخير للفنان الإيطالي ليوناردو دافينشي، والذي رسمها، العام 1495، في قاعة طعام كنيسة "سانتا ماريا ديلي غراسي" في ميلانو بإيطاليا.

واكتسبت اللوحة مكانتها الدينية من كونها تصور مشهد العشاء الأخير للسيد المسيح عليه الصلاة والسلام، مع تلاميذه الاثني عشر، كما ورد في الرواية المسيحية.