مصر.. محامي "سفاح التجمع" يتنحى عن القضية

في خطوة مفاجئة، قرر محامي كريم محمد سليم، المتهم بقتل 3 سيدات وتعذيبهن وفق طقوس وممارسات صادمة، التنحي عن القضية المعروفة إعلاميًا باسم "سفاح التجمع"، والتي هزت الرأي العام في مصر.

وبرر المحامي عصام الطباخ قراره بوجود محامين آخرين بادروا إلى الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات على نحو يضر بالقضية.

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وقال الطباخ في تصريح صحفي، إنه حرصًا على المركز القانوني للمتهم وتماشيًا مع قواعد العدالة فإنه يعلن انسحابه، وذلك لتصميم المحامين الترافع عنه أمام محكمة الجنايات على الرغم من حضورهم اعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة العامة وتوقيعهم على تلك الاعترافات، وعلى أوراق تمثيل الجريمة دون إبداء أي ملاحظات بالتحقيقات.

وأضاف أنه لا يصح حضورهم أمام محكمة الجنايات للترافع عنه، وأن هذا الأمر سيعوق مرافعته أمام المحكمة، لذلك اتخذ قرار الانسحاب.

وكانت جهات التحقيق أحالت "سفاح التجمع" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالقتل المقترن بإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

ويواجه "السفاح" تهم قتل 3 فتيات، وتعذيبهن، وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، على خلفية استدراجه النساء إلى شقته السكنية في منطقة "التجمع الخامس" بالقاهرة.