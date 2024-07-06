logo
منوعات

مصر.. محامي "سفاح التجمع" يتنحى عن القضية

مصر.. محامي "سفاح التجمع" يتنحى عن القضية
محكمة الجنايات في مصرالمصدر: موقع "سي إن إن"
محمد بركة
محمد بركة
06 يوليو 2024، 6:48 م

في خطوة مفاجئة، قرر محامي كريم محمد سليم، المتهم بقتل 3 سيدات وتعذيبهن وفق طقوس وممارسات صادمة، التنحي عن القضية المعروفة إعلاميًا باسم "سفاح التجمع"، والتي هزت الرأي العام في مصر.

وبرر المحامي عصام الطباخ قراره بوجود محامين آخرين بادروا إلى الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات على نحو يضر بالقضية.

أخبار ذات علاقة

مصر.. الإعدام شنقًا لقاتلتي طفل القليوبية

 

وقال الطباخ في تصريح صحفي، إنه حرصًا على المركز القانوني للمتهم وتماشيًا مع قواعد العدالة فإنه يعلن انسحابه، وذلك لتصميم المحامين الترافع عنه أمام محكمة الجنايات على الرغم من حضورهم اعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة العامة وتوقيعهم على تلك الاعترافات، وعلى أوراق تمثيل الجريمة دون إبداء أي ملاحظات بالتحقيقات.

وأضاف أنه لا يصح حضورهم أمام محكمة الجنايات للترافع عنه، وأن هذا الأمر سيعوق مرافعته أمام المحكمة، لذلك اتخذ قرار الانسحاب.

وكانت جهات التحقيق أحالت "سفاح التجمع" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالقتل المقترن بإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

ويواجه "السفاح" تهم قتل 3 فتيات، وتعذيبهن، وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، على خلفية استدراجه النساء إلى شقته السكنية في منطقة "التجمع الخامس" بالقاهرة.

منوعاتمصرمحاكم

أخبار ذات صلة

تامر حسني يفاجئ فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)
تامر حسني يفاجئ فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)
تشجع على الانتحار.. اعتقال مجموعة من أتباع "العلاهية" في العراق
تشجع على الانتحار.. اعتقال مجموعة من أتباع "العلاهية" في العراق
السلطات المصرية تعلق على فيديو "الغش الجماعي"
السلطات المصرية تعلق على فيديو "الغش الجماعي"
جدل في الجزائر إثر مشاركة المؤثرة "نوران" بحفل تخرج (فيديو)
جدل في الجزائر إثر مشاركة المؤثرة "نوران" بحفل تخرج (فيديو)
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC