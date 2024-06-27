في واقعة خطيرة.. هاتف محمول يحترق فجأة داخل جيب فتاة مصرية‎

في واقعة مذهلة، احترق هاتف محمول فجأة داخل جيب بنطال فتاة مصرية مشعلا النار في ملابسها مما نتج عنه إصابتها بحروق بالغة.

حدثت الواقعة في مدينة الأقصر، جنوبي مصر، اليوم الخميس حيث بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية تقترب من 50 درجة.

ووفق ما نقله موقع "العربية مصر"، فإن شهودَ عيانٍ حاولوا مساعدة الفتاة بسكب المياه على "الموبايل" الذي اشتعلت فيه النار. وقالت الفتاة إنها شعرت بسخونة شديدة في جيب بنطالها ثم تصاعدت أدخنة منه وعندما ألقت الهاتف أرضا فوجئت به يحترق وأن ملابسها هي الأخرى طالتها النيران؛ مما أصاب يدها اليمنى بحروق شديدة بسبب إمساكها بالهاتف وهو مشتعل.

وأوضحت الفتاة أن الهاتف حديث الشراء ولم يتعرض لأي عطل سابقا.