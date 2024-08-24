مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح الوضع بالنسبة لراغبي السفر مختلفًا. إذ يبدأون بالبحث عن الوجهات التي يفرون إليها من برودة الشتاء القارس، وينعمون فيها بالدفء والشمس اللطيفة.

ووفق صحيفة "التايمز"، هناك 9 وجهات مذهلة، يستطيع هواة السفر، اللجوء إليها شتاء، للعيش في أجواء معتدلة الحرارة وممتعة في آن.

سلطنة عُمان

عادة ما يكون متوسط ​​درجة الحرارة في هذا البلد الخليجي الخلاب في فصل الشتاء 23 درجة مئوية.

وتشتهر السلطنة بأنها من بين أكثر الدول في المنطقة العربية تنوعًا واسترخاءً. يمكنك أن تستمتع في السلطنة بالواحات والكثبان الرملية المتغيرة الشكل في رمال وهيبة، حيث تنتظرك الإقامة البدوية الأصيلة أو ركوب الجمال.

كما تشتهر عُمان بأدويتها الخضراء التي تفوح منها رائحة خشب الصندل، وجبال الجبل الأخضر ووديانها العظيمة، والغوص مع قرش الحوت قبالة شبه جزيرة مسندم والعاصمة مسقط، إضافة إلى المساجد الرائعة، وأسواق بيع اللبان التي تفسخ المجال أمام فنادق فاخرة على شاطئ البحر وبأسعار معقولة مثل "شانغريلا" و"منتجع وسبا الحصن". هناك الكثير مما يمكنك رؤيته - ومن المحتمل أن تحصل على الكثير أثناء الاستمتاع بكل شيء.

البرازيل

غالبًا ما تكون متوسط ​​درجة الحرارة في هذا البلد شتاء 25 درجة مئوية من ديسمبر إلى فبراير، وهو موسم الأمطار في إجوازو، قد يكون للبعض هذا مزعجًا، لكنه رائع لمن يرغب في رؤية أكبر نظام شلال في العالم بأقصى تدفق له. لن تمطر طوال الوقت أيضًا - سيكون هناك الكثير من الفرص لالتقاط بعض أشعة الشمس وسط الرذاذ. يبلغ عرض الشلال حوالي 3 أميال وارتفاعه 276 قدمًا، ويتكون من 275 قطرة رأسية مختلفة تشكل الحدود بين البرازيل، والأرجنتين، وباراجواي.

يقضي معظم الزوار بضعة أيام في استكشاف الجانبين البرازيلي والأرجنتيني من الشلالات (أو الإبحار تحتهما)، وربما يقيمون في فندق "سانما" ذي القيمة الجيدة. ويتم ذلك غالبًا كجزء من خط سير الرحلة الذي يشمل أيضًا ريو والأمازون، وبعض الشواطئ البرازيلية المثالية.

جنوب أفريقيا

تعد هذه الدولة الثقافية الجميلة مثالية لأن هناك الكثير مما يمكن للزوار القيام به، خاصة في كيب تاون، سواء كان ذلك تسلق الجبال أو ركوب التلفريك إلى أعلى جبل تيبل، أو رؤية طيور البطريق على شاطئ بولدرز، أو استكشاف زنزانة نيلسون مانديلا في جزيرة روبن، أو التجول في متاحف ومطاعم "V&A Waterfront".

كما تتميز جنوب أفريقيا برحلات سفاري ذات مستوى عالمي وطريق "غاردن روت" الرائع. للحصول على موقع رائع ومناسب، جرب فندق "Dorp" المحاط بالأشجار والمتطفل على الفن في "Signal Hill".

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جزر الكناري

غالبًا ما يكون متوسط ​​درجة الحرارة في هذه الجزء في فصل الشتاء 19 درجة مئوية.

تقع جزر الكناري التي تشرف عليها إسبانيا بالقرب من أفريقيا أكثر من أوروبا، مما يجعلها وجهة موثوقة لقضاء عطلة مشمسة في فصل الشتاء. في حين أن لانزاروت وتينيريفي المشهورتين قد تكون مزعجتين بازدحامهما بالسياح، فإن "فويرتيفنتورا" توفر توازنًا جيدًا؛ من المؤكد أنها ليست هادئة أو صامتة بشكل مميت، ولكن لن تواجه أيضًا الحشود الصاخبة في تلك الجزر الأخرى.

وينطبق هذا على الشواطئ الرملية والأمواج التي تتخلل ساحلها الجنوبي (والأكثر إشراقًا) وداخلها البري المصمم على الطراز الصحراوي. كما يمكنك الاستمتاع بمناظر غروب الشمس الرائعة؛ ويمكنك مشاهدتها من الحدائق ذات المناظر الطبيعية وكراسي الاستلقاء للتشمس المصممة في فندق Taimar.

ماديرا

يكون متوسط ​​درجة الحرارة في جزيرة ماديرا شتاء 16 درجة مئوية. وتقع هذه الجزيرة الصغيرة، الملقبة بـ "جزيرة الربيع الأبدي"، بالقرب من جزر الكناري. يمكنك الاستمتاع بالجغرافيا البركانية المثيرة والمشي لمسافات طويلة والمأكولات البحرية الرائعة ومشاهدة الدلافين والشواطئ ذات الرمال السوداء. كما يشتهر بها سوق عيد الميلاد - الذي يقام في العاصمة فونشال. هناك أيضًا قصر "ريد" الساحر الذي سبق وزاره السير ونستون تشرشل.

زنجبار

تشتهر بالمتنزهات الوطنية، التي تضم بحيرة "مانيارا" أو "تارانجير" أو "سيرينجيتي" الشهيرة، ويتضمن مناخ زنجبار الاستوائي موسمًا جافًا قصيرًا في يناير وفبراير. وأثناء استكشاف الهندسة المعمارية المغاربية والأزقة المعطرة بالتوابل وسط مدينة ستون تاون، سترغب بشكل أساس في قضاء أيام مشمسة مستمتعًا بالشواطئ البيضاء العظمية بالجزيرة الرئيسة، أو الاستمتاع بالرياضات المائية أو ركوب المراكب الشراعية ذات الأشرعة البيضاء وحمامات الغطس والكبائن فوق الماء، تجمع ميليا زنجبار الواقعة على شاطئ البحر بين العزلة وقربها من ستون تاون.

دبي

غالبًا ما تشهد هذه المدينة، التي تعد الأكثر سحرًا في الشرق الأوسط، متوسط ​​درجة حرارة في فصل الشتاء 21 درجة مئوية.

قد تشمل الرحلات إلى دبي ركوب قارب العبرة على طول خور دبي، أو التقاط الصور من الطابق 125 في برج خليفة الذي حطم الأرقام القياسية، أو الاستمتاع بالتشويق داخل "آي إم جي" عالم من المغامرات.

لا تترك فرصة زيارة مراكز التسوق - التي ترقى إلى مستوى فني هنا، حيث تضم أحواض السمك وحدائق الواقع الافتراضي بأكملها - والشواطئ الرملية على طول جزر النخلة الثلاث. كما تتميز بملاعب التنس ونوادي الأطفال والمطاعم المختلفة والمتنوعة من شتى أرجاء العالم.

باربادوس

يكون متوسط ​​درجة الحرارة في الشتاء 27 درجة مئوية في باربادوس، الشهيرة بالآتي "الشاطئ، تناول الطعام، الرقص". ولكن على الرغم من أن الشواطئ البكر ومأكولات "باجان" اللذيذة النابضة بالحياة على الساحل الغربي الساحر توفر كل ذلك، إلا أن بربادوس توفر أكثر من ذلك بكثير.

تم تصميم الشرق الأكثر هدوءًا ووحشية لراكبي الأمواج، بينما يمكن للغواصين التجديف بجانب السلاحف. في الداخل توجد جولات في مزارع السكر والحدائق الرائعة. الشتاء هو موسم الجفاف مع أشعة الشمس والبحار الدافئة مضمونة عمليا. يقع فندق "Little Good Harbour" المملوك لأستراليا في قرية صيد جميلة على الساحل الغربي، ويجمع بين المنازل الريفية الحجرية المرجانية ومطعم رائع للمأكولات البحرية والمعكرونة.

بورا بورا

تشهد في الشتاء متوسط ​​درجة حرارة 30 درجة مئوية، هذه الجزر الساحرة، ستبهرك بالبحيرات الفيروزية المميزة، معظمها محاط بالشعاب المرجانية ومحاط بالرمال البيضاء مع غابات كثيفة في الداخل، ومع ذلك لا شيء ينافس جزيرة بورا بورا في الكمال النقي والفاخر. ويرجع ذلك جزئيًا إلى مجموعة المنتجعات الموجودة على الجزر، منها منتجعات النخبة التي تعد مطاعمها ومنتجعاتها الصحية وفيلاتها كلها من الدرجة الأولى.

تحت البركان الخامد، تعد رياضة المشي لمسافات طويلة والتجديف بالقارب والغطس والسباحة من الأنشطة الأكثر شعبية. إحدى الإقامات ذات الأسعار المعقولة هي فندق "Royal Bora Bora" الواقع على الجزيرة الرئيسة بالبحيرة، والذي يضم مطعمًا ومسبحًا خارجيًا وموسيقى بولينيزية، بالإضافة إلى 80 غرفة مكيفة.