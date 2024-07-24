شهدت ولاية إيلينوي في أمريكا، جريمة وصفت بأنها واحدة من أسوأ عمليات القتل على يد الشرطة، بعد أن وثق مقطع فيديو قتل فتاة سوداء على يد شرطي أبيض، وكانت قد طلبت مساعدة الشرطة إثر شعورها بوجود متسلل في منزلها.

ونشرت الشرطة الأمريكية في ولاية إيلينوي، مقطعاً مصوراً من كاميرا شرطي، يظهر الضابط الأبيض ويُدعى شون غرايسون وهو يطلق الرصاص تجاه الفتاة غير المسلحة في منزلها، ولاحقاً تم فصل الضابط من العمل، ووجهت إليه تهمة القتل.

وقال مكتب المسؤول الأمني في مقاطعة سانغامون بالولاية، إن سونيا ماسي، البالغة من العمر 36 عامًا، اتصلت بالنجدة للإبلاغ عن متسلل محتمل في منزلها بعد منتصف ليلة الـ6 من شهر تموز/يوليو الجاري.

وفي الفيديو تظهر ماسي وهي تتحدث مع ضابطين في منزلها، سألاها عن هويتها، وهي تبحث بين الأوراق، ثم تفقد الضابطان وعاء ماء مغلي، وقال أحدهما: "لسنا في حاجة إلى نار أثناء وجودنا هنا".

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وعند تراجع أحدهما إلى الخلف، تسأله ماسي لماذا؟ فيجيبها ضاحكا "بعيداً عن مياهك الساخنة المغلية"، تجيب ماسي بهدوء وهي تحمل الوعاء "أوبخك باسم يسوع" ما دفع شرطياً للرد عليها وهو يسحب سلاحه "من الأفضل ألا تفعلي ذلك. أقسم بالله سأطلق عليك النار على وجهك اللعين".

وتنخفض ماسي خلف منضدة وتعتذر، ويصرخ الشرطيان "أتركي الوعاء اللعين" ثم يطلقان النار عليها، وبعدها يقول أحدهما إنهما خافا أن "ترمي مياهاً مغلية لعينة في الوجه".

وقال الرئيس جو بايدن إن سونيا ماسي "يجب أن تكون على قيد الحياة ًاليوم"، مضيفًا "عندما نطلب المساعدة، علينا جميعاً، بغض النظر عمن نحن أو المكان الذي نعيش فيه، أن نكون قادرين على ذلك دون خوف على حياتنا".

ووصف محامي الحقوق المدنية البارز بن كرامب، الذي يمثل عائلة ماسي، الفيديو بـ"أحد أسوأ مقاطع الفيديو لإطلاق النار من الشرطة على الإطلاق"، مؤكدًا أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستتحدث مع عائلة ماسي.