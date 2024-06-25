عُمان.. منزل يزدحم بـ11 لصًا في حادثة سرقة غريبة

شهدت سلطنة عُمان، حادثة سرقة غريبة، عندما أقدم 11 لصًا على سرقة منزل واحد، على الرغم من كون المسروقات المستهدفة هي مبالغ مالية وقطع ذهبية شخصية خفيفة.

وقالت شرطة عُمان السلطانية، إن الحادثة وقعت في محافظة مسقط، وتورط في السرقة 11 شخصًا من جنسية دولة آسيوية، يعمل مواطنوها في السلطنة الخليجية.

وأوضحت الشرطة في بيان، أنها ضبطت اللصوص الـ11، بعد سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية وإكسسوارات من المنزل.

وأضافت الشرطة أنها تستكمل الإجراءات القانونية في حادثة السرقة، قبل إحالة اللصوص إلى القضاء.

وتناقل مدونون عُمانيون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل جريمة السرقة الغريبة تلك، وقال أحدهم عبر موقع "إكس" مستغربًا: "11 شخصًا على بيت واحد، شكلهم طايحين في بيت ضخم، ولا يكون صاحب الشركة إلي يشتغلوا فيها".

وتتصدر محافظة مسقط قائمة المحافظات الأكثر كثافة بالسكان في السلطنة التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 مليون نسمة، بينهم نحو ثلاثة مليون مواطن عُماني، وفيما تبقى فهم من الوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات.