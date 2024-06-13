بسبب جمل.. إصابة 34 في حادث انقلاب حافلة بمصر
أصيب 34 شخصا في حادث انقلاب حافلة بمنطقة "رأس سدر" على طريق شرم الشيخ بمصر، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى "رأس سدر" لتلقي العلاج اللازم.
وتلقت السلطات الأمنية بمدينة "رأس سدر" بلاغا يفيد بانقلاب حافلة تابعة لإحدى شركات النقل، وإصابة العشرات من الركاب، لتنتقل قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى "رأس سدر".
وكشفت التحريات أن سبب الحادث هو خروج جمل بشكل مفاجئ على الطريق أمام الحافلة التي كانت تسير بسرعة كبيرة؛ ما جعل السائق ينحرف عن الطريق في محاولة لتفادي الاصطدام بالجمل، إلا أنه اصطدم به وانقلبت الحافلة.
وأوضحت السلطات بمدينة "رأس سد" أن الإصابات التي تعرض له الركاب عبارة عن رضوض وكسور، وأنه لم تحدث وفيات، لافتة إلى أن 13 مصابا خرجوا من المستشفى بعد تلقي الرعاية اللازمة، كما أنه تم نقل 2 من المصابين إلى أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة نزولا على رغبتهما.
من جانبهم، قام رجال المرور بواسطة الجرافات بإزالة آثار الحادث من الطريق حتى لا تتسبب في تعطيل حركة المرور على الطريق السياحي.