بسبب جمل.. إصابة 34 في حادث انقلاب حافلة بمصر

أصيب 34 شخصا في حادث انقلاب حافلة بمنطقة "رأس سدر" على طريق شرم الشيخ بمصر، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى "رأس سدر" لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت السلطات الأمنية بمدينة "رأس سدر" بلاغا يفيد بانقلاب حافلة تابعة لإحدى شركات النقل، وإصابة العشرات من الركاب، لتنتقل قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى "رأس سدر".

وكشفت التحريات أن سبب الحادث هو خروج جمل بشكل مفاجئ على الطريق أمام الحافلة التي كانت تسير بسرعة كبيرة؛ ما جعل السائق ينحرف عن الطريق في محاولة لتفادي الاصطدام بالجمل، إلا أنه اصطدم به وانقلبت الحافلة.