نتفلكس تحدد موعد منع تشارك الحسابات

وأعلنت الشركة قرارها في النشرة الإخبارية لمساهميها، مشيرة إلى أن تشارك كلمات المرور تجاوزت أكثر من 100 مليون مشاهد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيتمكن هؤلاء المستخدمون من نقل ملفاتهم الشخصية إلى حساب جديد مدفوع، مما يضمن لهم الاحتفاظ ببيانات حساباتهم وتفضيلاتهم وما شابه.

ومن جانبها قالت خدمة البث، إن العام 2022 كان "عاما صعبا'' بسبب تراجع عدد المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد، حيث انخفضت قاعدة عملائها بمقدار 200 ألف مشترك في الربع الأول من العام الماضي.