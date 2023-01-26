نتفلكس تحدد موعد منع تشارك الحسابات
أعلنت نتفليكس أنها تخطط لإنهاء خاصية تشارك الحسابات بحلول نهاية شهر مارس المقبل، ما من شأنه أن يؤثر على ملايين المستخدمين.
وأعلنت الشركة قرارها في النشرة الإخبارية لمساهميها، مشيرة إلى أن تشارك كلمات المرور تجاوزت أكثر من 100 مليون مشاهد.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيتمكن هؤلاء المستخدمون من نقل ملفاتهم الشخصية إلى حساب جديد مدفوع، مما يضمن لهم الاحتفاظ ببيانات حساباتهم وتفضيلاتهم وما شابه.
ومن جانبها قالت خدمة البث، إن العام 2022 كان "عاما صعبا'' بسبب تراجع عدد المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد، حيث انخفضت قاعدة عملائها بمقدار 200 ألف مشترك في الربع الأول من العام الماضي.
وتتوقع Netflix أن بعض المستخدمين سيقومون بإلغاء حساباتهم، إلا أنها تتيح لمن يود الاحتفاظ بالاشتراك نقل ملفات التعريف إلى حساب خاص.
وقالت الشركة للمساهمين: "نعتقد أن النمط سيكون مشابهًا لما رأيناه في أمريكا اللاتينية، حيث ستتزايد الاشتراكات بمرور الوقت مع استمرارنا في تقديم قائمة كبيرة من المحتوى المميز وسيقوم من اقترض كلمة مرور الآخرين بإنشاء حساباتهم الخاصة".
وأضافت: "تشارك الحسابات يقوض قدرتنا طويلة المدى على الاستثمار في نتفليكس وتحسين المحتوى الذي تقدمه وإنماء الشركة، وفي حين تقصر شروط الاستخدام الخاصة بنا استخدام حسابات نتفليكس على أفراد الأسرة فقط، قد تؤثر هذه الخطوة على الأعضاء الذين يشاركون حساباتهم على نطاق أوسع".
يذكر أن نتفلكس كانت تعمل على تعزيز إيراداتها مع تلبية احتياجات المشاهدين، وفي نوفمبر 2022، أطلقت الشركة خيار الحساب العادي الذي يشتمل إعلانات "Basic with Ads" مقابل 6.99 دولار شهري، بالإضافة إلى الإصدار الخالي من الإعلانات مقابل 9.99 دولار شهري.